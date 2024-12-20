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Интерфакс-АВН

Россия готова к дуэли "Орешника" и западных ПВО - Путин

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Американский противоракетный комплекс системы THAAD
Американский противоракетный комплекс системы THAAD.
Источник изображения: CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Capt. Adan Cazarez / Missile Training

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия готова к дуэли "Орешника" и западных средств ПВО хоть сегодня, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы готовы прямо сейчас, прямо сегодня", - сказал Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, отрывок из которого тот выложил в своем Telegram-канале.

На вопрос, почему он предложил эту дуэль в Киеве, Путин ответил: "Пожалуйста, можно в другом месте. Просто в Киеве, по моему мнению, в соответствии с тем, что я знаю, и так организована западными странами достаточно серьезная система ПВО. Пускай они включат все, что у них есть, включая систему ПРО и антиракеты, которые стоят на боевом дежурстве в Румынии и Польше по 24 штуки".

Ранее российский лидер заявил на пресс-конференции, что шансов сбить ракеты "Орешник" нет. По его словам, это можно подтвердить экспериментальным путём: "Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником" и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Готова ли другая сторона?".

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Польша
Россия
Румыния
Украина
Персоны
Путин Владимир
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