Россия готова к дуэли "Орешника" и западных ПВО - Путин

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия готова к дуэли "Орешника" и западных средств ПВО хоть сегодня, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы готовы прямо сейчас, прямо сегодня", - сказал Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, отрывок из которого тот выложил в своем Telegram-канале.

На вопрос, почему он предложил эту дуэль в Киеве, Путин ответил: "Пожалуйста, можно в другом месте. Просто в Киеве, по моему мнению, в соответствии с тем, что я знаю, и так организована западными странами достаточно серьезная система ПВО. Пускай они включат все, что у них есть, включая систему ПРО и антиракеты, которые стоят на боевом дежурстве в Румынии и Польше по 24 штуки".

Ранее российский лидер заявил на пресс-конференции, что шансов сбить ракеты "Орешник" нет. По его словам, это можно подтвердить экспериментальным путём: "Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником" и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Готова ли другая сторона?".