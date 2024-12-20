Дания предупреждает: Россия может отправить для сопровождения нефтяных танкеров военные корабли (Bloomberg, США)

Bloomberg: Дания хочет прикрыть российским танкерам проход через Балтику

В Дании объявили, что Россия становится для нее все большей угрозой, сообщает Bloomberg. В связи с этим власти страны собрались проверять российские танкеры — а при необходимости предпринимать и "более решительные действия".

Санна Васс (Sanne Wass)

Дания предупредила, что Россия может начать сопровождать танкеры своего так называемого “теневого” флота военными кораблями при проходе через датские проливы (Морской путь из портов Балтийского моря в мировой океан: Малый и Большой Бельт, Эресунн, Каттегат и Скагеррак. – Прим. ИноСМИ), обострив провокации против стран НАТО.

Угрозы в адрес Дании стали “более серьезными”, и теперь у России больше возможностей бросить вызов членам НАТО своим “рискованным военным поведением”, заявила датская военная разведка в ежегодном докладе о безопасности в среду.

В частности, Москва может отрядить в Балтийское море на сопровождение танкеров, экспортирующих миллионы баррелей российской нефти, военные корабли. “Если это произойдет, уровень напряженности повысится”, — заявила разведка.

Двенадцать стран Северной Европы, включая Данию, ранее на этой неделе объявили, что начнут проверять страховку у проходящих российских танкеров. За этим могут последовать более решительные действия в отношении судов-нарушителей.

Дании отводится решающая роль в осуществлении этих проверок, поскольку ее узкие проливы — ключевая торговая артерия, по которой российская нефть течет практически беспрепятственно с начала спецоперации на Украине, помогая финансировать военную машину президента Владимира Путина.

Ожидается, что Россия будет демонстрировать более рискованное поведение в отношении гражданского судоходства и авиации, заявила датская разведка. В инструментарий Москвы могут войти военные учения близ территории НАТО, а также постановка помех в обширных районах “невзирая на коммуникации кораблей и самолетов и сигналы GPS”.

Более угрожающее поведение в отношении военных самолетов и кораблей Дании и других стран НАТО чревато “риском недоразумений и мелких столкновений как в Балтийском море, так и в Заполярье”, говорится в докладе.