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Интерфакс-АВН

Путин заявил, что если бы и изменил решение о начале СВО в 2022 г., то в том, что его нужно было принимать раньше

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Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что если бы и изменил свое решение о начале специальной военной операции в феврале 2022 года, то нужно было делать это раньше и готовиться к этому.

"Если можно было бы посмотреть на ситуацию, зная то, что сейчас происходит, ситуацию в 2021, 2022 году, о чем бы я подумал: я подумал бы о том, что такое решение, которое было принято в начале 2022 года, его нужно было бы принимать раньше. Это первое. И второе. Зная об этом, нужно было просто начать готовиться к этим мероприятиям, в том числе и к СВО", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов, что бы он изменил в своем решении спустя два с лишним года после начала спецоперации.

В этой связи глава государства отметил: "Ведь и крымские события, они были просто спонтанны, и события 2022 года мы тоже начали без всякой особой подготовки".

"Ну почему мы начали? А потому, что дальше уже невозможно было стоять на месте и терпеть, ждать, когда ситуация для нас ухудшится. Ведь киевские власти объявили, что они не будут исполнять Минские соглашения, заявили какие-то претензии на оружие массового уничтожения", - подчеркнул Путин.

"Мы увидели, что нас обманули по поводу Минских соглашений, восемь лет продолжается там война, война и бойня, уничтожение людей на Донбассе. Более того, мы увидели, что идет военное освоение этой территории с параллельным уничтожением того, что связано с Россией", - добавил президент.

"Если бы знать, что произойдет заранее, то надо было бы, конечно, проводить такую системную серьезную подготовку. Именно это я имел в виду", - пояснил Путин.

Также президент ответил на вопрос о том, как изменился за почти три года с начала специальной военной операции.

"Мы все меняемся, меняемся каждый день, каждый час. Я думаю, что и все присутствующие в зале и те, кто нас слушают и видят тоже меняются, но такова жизнь - все течет, все меняется. Но эти три года, они, конечно, два с лишним, они, конечно, были серьезным испытанием для всех нас, для всей страны и для меня. Вы знаете, я вам скажу откровенно. Мы сейчас и шутим здесь, и смех в зале раздается. Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться", - сказал Путин.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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