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ТАСС

Кадыров предложил свою помощь в выборе объекта для эксперимента с "Орешником"

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Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров.
Источник изображения: © Артем Геодакян/ ТАСС

Президент РФ Владимир Путин ранее вызвал Запад на дуэль, если тот сомневается в российском баллистическом комплексе

ГРОЗНЫЙ, 19 декабря. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил свою помощь в выборе объекта в Киеве для эксперимента с баллистическим комплексом средней дальности "Орешник".

Ранее президент РФ Владимир Путин вызвал Запад на дуэль, если тот сомневается в "Орешнике". Глава государства предложил выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там западные силы ПВО и попробовать перехватить ими удар.

"Президент РФ ответил в свойственной только ему манере - предложил Западу выбрать объект в Киеве и попробовать перехватить удар "Орешника"... Можно я выберу, Владимир Владимирович?" - написал Кадыров в своем Telegram-канале

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Рамзан Кадыров
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