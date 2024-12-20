Кадыров предложил свою помощь в выборе объекта для эксперимента с "Орешником"

Президент РФ Владимир Путин ранее вызвал Запад на дуэль, если тот сомневается в российском баллистическом комплексе

ГРОЗНЫЙ, 19 декабря. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил свою помощь в выборе объекта в Киеве для эксперимента с баллистическим комплексом средней дальности "Орешник".

Ранее президент РФ Владимир Путин вызвал Запад на дуэль, если тот сомневается в "Орешнике". Глава государства предложил выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там западные силы ПВО и попробовать перехватить ими удар.

"Президент РФ ответил в свойственной только ему манере - предложил Западу выбрать объект в Киеве и попробовать перехватить удар "Орешника"... Можно я выберу, Владимир Владимирович?" - написал Кадыров в своем Telegram-канале.