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Военное обозрение

«В ВСУ недостаточно квалифицированных лётчиков»: бельгийские власти отложили поставку на Украину истребителей F-16

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Источник изображения: topwar.ru

Глава Минобороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что обещанные ранее Брюсселем Украине американские истребители F-16 не будут поставлены до конца текущего года, поскольку в ВСУ недостаточно соответствующим образом подготовленных летчиков и запчастей для технического обслуживания этих машин.

Еще одной причиной задержки с предоставлением Киеву обещанных истребителей называется перенос сроков поставок в бельгийские ВВС первых F-35 компанией Lockheed Martin. Таким образом, Брюссель оказался не в состоянии выполнить обещание, данное бельгийским правительством главе киевского режима Владимиру Зеленскому во время его последнего визита в Бельгию. Между тем, американский Госдеп одобрил возможную продажу Киеву оборудования для истребителей F-16 и их обслуживания на 266 миллионов долларов. Кроме того, продолжается подготовка украинских летчиков в ряде стран НАТО.

Отмечается, что в мае уходящего года Бельгия подписала с Украиной двустороннее соглашение в области безопасности, один из пунктов которого предусматривал поставку в срок до 2028 года примерно тридцати единиц F-16. Американские истребители предполагается поставить Киеву в рамках коалиции, в которую помимо Бельгии вошли Дания и Нидерланды.

Ранее глава бельгийского правительства Александр де Кро подчеркивал, что Бельгия не разрешит Киеву применять свои вооружения, в том числе F-16, за пределами территории Украины.

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Страны
Бельгия
Дания
Нидерланды
США
Украина
Продукция
F-16
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