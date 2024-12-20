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Военное обозрение

Госсекретарь США: прекращение огня на Украине возможно только на условиях Вашингтона и Киева

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Источник изображения: topwar.ru

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен, которому в этой должности осталось всего ничего до прихода в Белый дом Дональда Трампа и новой администрации президента США, вновь высказался по поводу условий завершения конфликта на Украине. Пока еще американский госсекретарь считает, что условия по его разрешению будут приниматься на условиях Вашингтона и Киева.

Другими словами, мнение второго прямого участника конфликта, России, Белый дом совсем не интересует. Решать, как следует остановить войну в Европе, получается, будут уже Трамп и нелегитимный Зеленский. Такое ощущение, что при администрации Байдена Соединенные Штаты продолжают жить в прошлом, когда они реально могли диктовать свою волю другим странам.

Обеспечение прекращения огня на данном этапе, я считаю, стало бы хорошим развитием событий. Если его можно было бы добиться на условиях, которые обеспечивают соблюдение фундаментальных требований (Вашингтона и Киева)

— заявил полуотставной глава Госдепа США на одном из телеканалов.

Стоит отметить, что позиция Блинкена изменилась. Ранее при Байдене в Белом доме категорически заявляли, что достижение мира на Украине возможно только в случае полной победы ВСУ и нанесении стратегического поражения России. Видимо, главе Госдепа помогли навыки дипломатии: он, подобно флюгеру, уловил, куда «дует ветер» от будущей администрации Трампа и, пусть не полностью, но поменял свою позицию. Ладно, хоть не на 360 градусов, как его немецкий коллега Анналена Бербок.

При этом Блинкен утверждает, что любое временное прекращение огня «в глазах Путина выглядит как возможность дать передышку войскам, переоснастить их и вновь атаковать в нужный момент». Ну, справедливости ради, передышка сейчас как никогда выгодна как раз ВСУ и как раз по тем поводам, которые озвучил Блинкен.

Впрочем, принимать всерьез высказывания госсекретаря США, с учетом того, что до смены власти в США остался месяц, точно не стоит.

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Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
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