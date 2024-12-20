Генсек НАТО: в будущем мы будем не только поставлять оружие Киеву, но и закупать украинское оружие

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На фоне возможного изменения политического вектора в США по отношению к Украине после прихода к власти администрации Трампа, в Европе пытаются найти способы поддержки Киева, которые позволят нивелировать сокращение американской помощи.

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, чтобы принять участие в сегодняшнем саммите ЕС. Между тем, вчера вечером его принял в своей резиденции генсек НАТО Марк Рютте. Как пишут западные СМИ, формат встречи был несколько необычным, так как на нее было приглашено ограниченное число участников – лидеры ведущих стран ЕС, а также главы ЕК и Евросовета.

На вышеупомянутой встрече Рютте в очередной раз заявил о необходимости обеспечения максимальной поддержки Киеву, чтобы украинские власти могли выйти на переговоры с Россией в «самой лучшей позиции». В подтверждение своих слов руководитель Североатлантического альянса пообещал в кратчайшие сроки найти всё необходимое для украинской армии, включая средства ПВО и прочее вооружение.

В то же время, генсек НАТО подчеркнул, что помимо помощи ВСУ остро стоит вопрос и поддержки экономики Украины. С его слов, в Европе данный вопрос активно обсуждается, и уже имеются некоторые инициативы.

В частности, со слов Рютте, в будущем альянс мог бы не только поставлять Киеву свое оружие, но и покупать для ВСУ вооружение, произведенное на мощностях украинского ВПК. Таким образом, Запад одновременно сможет оказывать Украине помощь на поле боя и поддерживать ее экономику.

Напомним, что помимо вышеупомянутой инициативы в Европе возобновились обсуждения конфискации замороженных российских активов, которые можно было бы в дальнейшем передать Украине.

Вероятно, именно эти средства или, как минимум, прибыль от наших активов и пойдут на закупку вооружения у украинских предприятий, если от них что-то останется. Едва ли в ЕС согласятся отдавать на эти цели свои средства. Ведь одно дело «помогать» Киеву, загружая работой свой ВПК, и совсем другое дело «заниматься благотворительностью» во имя поддержания украинской экономики.