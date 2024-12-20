Китай имеет свыше 600 ядерных боеголовок, к 2030 г. его арсенал превысит 1 тыс. - доклад Пентагона

Вашингтон. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Китай располагает более чем 600 ядерными боеголовками, к 2030 году его арсенал превысит 1 тыс. единиц, говорится в новом ежегодном докладе Пентагона о боевой мощи КНР (China Power report).

Количество имеющихся сейчас у КНР ядерных боеголовок приводится по состоянию на середину 2024 года. В прошлогоднем докладе указывалось, что Китай располагает более чем 500 ядерными боеголовками.

"По оценкам министерства обороны, по состоянию на середину 2024 года у КНР было более 600 действующих ядерных боеголовок. Министерство обороны прогнозирует, что к 2030 году у Китая, вероятно, будет более 1000 действующих ядерных боеголовок, и он продолжит наращивать свои силы по крайней мере до 2035 года", - говорится в докладе.