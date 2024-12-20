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ТАСС

Посол РФ в Испании обвинил Мадрид в расширении поставок летального оружия Киеву

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21 апреля 2022 года. Премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве
21 апреля 2022 года. Премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве.
Источник изображения: © AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office via AP

Юрий Клименко отметил, что "в этом и заключается основной принцип ЕС - ситуативное разжигание конфликтов ради собственной выгоды"

МАДРИД, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Испании расширяют поставки летального оружия Украине под предлогом якобы защиты своих ценностей. Об этом корреспонденту ТАСС заявил посол России в королевстве Юрий Клименко.

"Позиция Мадрида и, на мой взгляд, всего испанского народа в отношении ближневосточного урегулирования основана на необходимости исправления исторической несправедливости к палестинцам, на протяжении десятков лет незаконно лишенных собственного государства, - отметил дипломат. - Ярким проявлением такой симпатии стало требование ряда политиков, общественных деятелей, да и многих граждан Испании запретить заход в местные порты судов с американским оружием для Израиля".

Посол приветствовал как введенное Испанией уже после 7 октября 2023 года эмбарго на поставки вооружения в зону ближневосточного конфликта, так и слова испанского премьера в адрес международного сообщества с призывом последовать примеру его страны. "Однако, в "миропорядке, основанном на правилах", царят двойные стандарты, и Мадрид расширяет поставки летального оружия на Украину под предлогом защиты европейских ценностей, - обратил внимание Клименко. - Видимо, в этом и заключается основной принцип ЕС - ситуативное разжигание конфликтов ради собственной выгоды".

Мадрид занимает достаточно жесткую позицию по сравнению со многими европейскими странами в отношении Израиля из-за ситуации на Ближнем Востоке. Среди прочего власти Испании заверяли, что не продавали вооружения Израилю после обострения обстановки в регионе.

Одновременно с этим в мае Владимир Зеленский подписал соглашение о безопасности с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Как отмечал глава правительства королевства, Мадрид пообещал выделить Киеву 1 млрд евро в качестве военной помощи в 2024 году. 

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