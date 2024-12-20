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Военное обозрение

В МИД КНДР назвали США «сворой разбойников» и напомнили о том, что именно США вмешиваются во внутренние дела стран по всему миру

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Источник изображения: topwar.ru

В МИД КНДР весьма красноречивую характеристику дали властям США. В Пхеньяне назвали Соединённые Штаты «сворой разбойников», отметив, что выражают протест против систематического попрания Вашингтоном общепринятых процедур международного права.

В МИД КНДР напомнили, что одним из основополагающих пунктов международного права является принцип невмешательства во внутренние дела суверенных государств. При этом в США, постоянно утверждая, что кто-то вмешивается в их дела, такое вмешательство в дела других стран позволяют себе из года в год.

Официальный Пхеньян назвал США виновником всех крупных конфликтов современности, включая конфликт на Украине.

Из заявления:

Они играют дестабилизирующую роль в системе безопасности Европы. Также осуществляют деструктивную деятельность в Азиатском регионе. Причина – гегемонизм и военные авантюры, которые стали визитной карточкой США.

Министерство иностранных дел КНДР назвало действия США и НАТО попыткой удовлетворения разбойничьих геополитических амбиций:

Они создают нестабильность повсюду в мире, сеют хаос. Но этим они только придают дополнительный импульс укреплению мощи нашего государства.

Напомним, что ранее США и Евросоюз ввели очередную порцию санкций против КНДР «за оказание военной помощи России». В частности, под санкции попали три корейских генерала. Почему военную помощь Украине оказывать можно, а России нельзя, в Вашингтоне толком объяснить при этом не могут.

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