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ТАСС

В ФРГ за год одобрили поставки вооружений на Украину на сумму около €8,1 млрд

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Флаги Евросоюза, Украины и Германии
Флаги Евросоюза, Украины и Германии.
Источник изображения: gazeta.ru

Госсекретарь в Минэкономики Германии Берхард Клуттиг отметил, что в 2024 году одобрят 62% общего экспорта немецкого оружия в Киев

БЕРЛИН, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Германии в 2024 году одобрили поставки вооружений и военных товаров на Украину на сумму порядка €8,1 млрд. Это следует из предварительных данных по экспорту вооружений за 2024 год, опубликованных Министерством по делам экономики и защиты климата ФРГ.

"По предварительным данным, в период с 1 января по 17 декабря 2024 года были выданы разрешения на экспорт вооружений на сумму около €13,2 млрд", - отмечается в сообщении ведомства. Из них порядка €8,1 млрд пришлось на оружие и примерно €5,1 млрд - на продукцию оборонного назначения, указали в министерстве. "Основной страной-получателем является Украина, для которой был одобрен экспорт вооружений на сумму около €8,1 млрд", - констатировали в Минэкономики.

В 2023 году этот показатель составлял примерно €4,4 млрд. Таким образом, в этом году значение выросло почти в два раза. "В 2024 году будет одобрено 62% общего экспорта немецкого оружия на Украину", - подчеркнул госсекретарь в Минэкономики Германии Берхард Клуттиг.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год, на военную поддержку Украины Германия должна выделить около €4 млрд, что в два раза меньше, чем в текущем году. Однако бюджет еще не утвержден Бундестагом. Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции. 

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