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ТАСС

Лидер Хорватии заявил, что страна не будет отправлять своих военных на Украину

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Президент Хорватии Зоран Миланович
Президент Хорватии Зоран Миланович.
Источник изображения: © AP Photo / Darko Bandic

Зоран Миланович подчеркнул, что этого не произойдет, пока он находится на посту президента

БЕЛГРАД, 19 декабря. /ТАСС/. Президент Хорватии Зоран Миланович на фоне информации о возможном направлении европейского контингента в зону украинского конфликта исключил отправку хорватских солдат.

"Я говорил и предупреждал. Но хорватскому народу не о чем беспокоиться - пока я президент республики, хорватский солдат не будет участвовать в чужих войнах!" - указал глава государства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники среди европейских и украинских чиновников сообщило, что европейские страны обсуждают отправку на Украину в случае прекращения огня или заключения мира воинского контингента, численность которого может составить до 100 тыс. военнослужащих. По их информации, основу контингента может сформировать коалиция из пяти-восьми стран, включая ФРГ, Францию, Италию, Британию и Польшу. Аналитики и официальные лица полагают, что точная численность личного состава будет зависеть от характера миссии, который сейчас находится в фокусе обсуждений в ЕС. По оценкам опрошенных агентством экспертов, войска могут насчитывать от 40 тыс. до 100 тыс. человек.

Ранее министр обороны Хорватии Иван Анушич подчеркивал, что Загреб вынужден ввести в стране обязательную военную службу с 1 января 2025 года. По его словам, эта мера обусловлена "глобальной ситуацией в сфере безопасности". 

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