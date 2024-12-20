Оружие, спровоцировавшее новую гонку ядерных вооружений, — в которой побеждает Россия (The Telegraph UK, Великобритания)

Telegraph: эксперты призывают "защитить" Европу тактическим ядерным оружием

Эксперты призывают оснастить Европу современным тактическим ядерным оружием, пишет The Telegraph. Так, дескать, европейцы обезопасят себя от "агрессивной" Москвы. Получается, что это не альянс подошел вплотную к России, а наоборот – она приблизилась к нему.

Фрэнсис Туса (Francis Tusa)

1980-е годы запомнились массовыми протестами в разных частях Европы против тактических ядерных ракет на континенте. Когда напряженность холодной войны достигла высот, не виданных со времен Карибского кризиса два десятилетия назад, активисты движения за мир опасались, что такое сосредоточие боеголовок неизбежно приведет к полномасштабному конфликту между Советским Союзом и Западом — с гибельными последствиями.

Их страхи так и не воплотились в жизнь. В июле 1991 года, всего за несколько месяцев до распада Советского Союза, тогдашний лидер Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш-старший подписали договор СНВ, положив начало стремительному сокращению ядерных арсеналов обеих стран.

Однако угроза ядерной катастрофы так и не улеглась окончательно. Более того, страхи снова обострились на фоне новой гонки вооружений в области тактического ядерного оружия. Ее возглавляет российское государство, которое уже ведет боевые действия в Европе.

“Глобальная расстановка сил меняется, и наступает третий ядерный век, — заявил в начале этого месяца начальник генерального штаба адмирал сэр Тони Радакин. — Никогда прежде за всю мою карьеру я не знал столь же противоречивых, зыбких и двусмысленных перспектив безопасности. И ярче всего это проявляется в ядерной сфере”.

“Со стороны России мы видели дикие угрозы применения тактического ядерного оружия, масштабные ядерные учения и демонстрации ударов по странам НАТО — все это чтобы заставить нас отказаться от действий, необходимых для поддержания стабильности”, — добавил он.

Военная доктрина США в эпоху после холодной войны была сосредоточена в основном на обычных (неядерных) возможностях. И если Вашингтон действительно стремился ограничить и сократить количество ядерного оружия в игре, то Россия, наоборот, неуклонно укрепляла свой тактический арсенал. Тем же самым занимались Китай, заключивший с Россией “партнерство без границ”, и Северная Корея.

Считается, что Москва в настоящее время обладает примерно двумя тысячами боеголовок этого типа — примерно в десять раз больше, чем имеется в арсенале США. Эти ракеты предназначены для уничтожения целей противника в определенных районах ради победы в конкретных битвах, а не для уничтожения целых городов с дальнейшими радиоактивными осадками, в отличие от стратегического ядерного оружия. Однако разрушительная сила даже тактических боеголовок сегодня все равно сопоставима с атомными бомбами, сброшенными на Хиросиму и Нагасаки американскими войсками в последние дни Второй мировой войны.

Аналитики предполагают, что противники Америки, сознавая превосходство США в обычных вооружениях, попытались ее обойти. Возможно, они руководствуются тем, что благодаря готовности развернуть при необходимости тактические боеголовки при угрозе прямого конфликта они смогут противостоять мощи Вашингтона и вынудить его отступить. По сути, это та же доктрина, которую приняли сами США в голы холодной войны, когда силы НАТО под началом Америки в Европе, уступали по численности Советской Армии.

Владимир Путин, со своей стороны, уже не раз бряцал ядерным оружием с начала российской спецоперации на Украине почти три года назад. Он разместил тактические ядерные ракеты в соседней Белоруссии и приказал провести учения, отработав их запуск.

В прошлом месяце он одобрил изменения в ядерной доктрине Москвы: по новым условиям даже неядерная атака на Россию может повлечь за собой ядерный ответ. Применение же тактического ядерного оружия на полях сражений Украины, грозит, в свою очередь, запустить целую спираль ответных пусков, подтолкнув мир к тотальному ядерному конфликту и развертыванию более мощных и разрушительных стратегических боеголовок.

Проблема для Вашингтона и, соответственно, НАТО сейчас проста: если обычное сдерживание российскую угрозу не остановит, то не останется никаких козырей, кроме стратегического ядерного оружия. “Наше обычное сдерживание потеряло убедительность, поэтому мы будем больше полагаться на ядерное оружие”, — говорит бывший командующий Объединенного химического, биологического, радиологического и ядерного полка британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон. А стратегическое оружие чревато симметричным ответом: читай, мгновенной эскалацией до масштабного обмена ядерными ударами и настоящего Армагеддона.

Ожидается, что, осознав этот пробел в безопасности США и вернувшись в следующем месяце в Белый дом, избранный президент Дональд Трамп потребует новых ракет с ядерными боеголовками, которые можно будет запускать с кораблей или подводных лодок. В свой первый срок Трамп вложил средства в разработку тактического ядерного оружия и средств для его запуска, что свело на нет десятилетия усилий по сокращению вооружений. Перед вторым сроком он пообещал закончить конфликт на Украине “за один день”.

Ожидается, что возвращение Трампа в президентское кресло также усилит нажим США на партнеров в Европе с требованием увеличить все виды расходов на оборону, поскольку нехватка на континенте тактических ядерных ракет многим кажется серьезной брешью в авторитете НАТО и системе сдерживания.

С тех пор, как США после холодной войны вывезли из Европы почти все свое оружие этого класса, их тактические ядерные запасы в регионе насчитывают примерно 100 боеголовок. Носителем выступают бомбы B-61. При необходимости они будут сброшены истребителями F-35A. Оружие хранится на авиабазах НАТО в Бельгии, Германии, Италии, Турции и Нидерландах.

У Вашингтона также есть около 150 бомб B-61 на территории США, и он строит новое тактическое ядерное хранилище на базе ВВС Великобритании Лейкенхит в графстве Суффолк стоимостью в несколько сотен миллионов фунтов. Предполагается, что часть боеголовок, в настоящее время размещенных в США, будут переброшены туда по завершении строительства в ближайшие несколько лет.

“Если бы у нас были тактические ядерные силы, Путин бы хорошенько подумал, прежде чем нападать на нас обычными средствами. Кроме того, это свело бы на нет его тактическое ядерное преимущество и не дало бы держать страны НАТО в заложниках”, — рассуждает де Бреттон-Гордон.

Но дискуссия о пользе (или даже потенциальной необходимости) тактического ядерного оружия не ограничивается Вашингтоном и Москвой. В течение некоторого времени считалось, что если Иран станет десятой ядерной державой, то и Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты также попытаются обзавестись аналогичным оружием тактического назначения. Связи с ядерным Пакистаном могут предоставить им быстрый путь к приобретению такого оружия, пусть даже и грубо сделанного.

В Европе, тем временем, польские аналитики и промышленники говорят, что Варшава не исключает возможности запустить собственную программу разработки тактического ядерного оружия. Мысль, что Польша может или даже должна стать тактической ядерной державой, подпитывается недоверием к Германии, Франции и Великобритании, а также сомнениями в том, что США будут хранить верность альянсу НАТО при Трампе. Кроме того, Варшава извлекла верные уроки из отказа Украины от ядерного оружия по условиям Будапештского меморандума 1994 года.

А совсем недавно сами Великобритания и Франция спорили о том, следует ли размещать в Европе новое тактическое ядерное оружие (неамериканское) и оправданно ли дальнейшее сотрудничество двух стран, с учетом уже имеющихся общих мощностей по проектированию ядерных боеголовок. Один из доводов в пользу такого сотрудничества — опасения, что в случае военного кризиса в Европе Трамп откажется открывать хранилища и выдавать ядерные бомбы B-61 европейским ВВС.

Однако тревожит не только асимметрия запасов, но и способ доставки тактического ядерного оружия — если до этого дойдет. Россия разрабатывает новые классы тактического ядерного оружия, которое развивает гиперзвуковые скорости (свыше 6000 км/ч). Утверждается, что запущенная в ноябре против Украины ракета “Орешник” летит со скоростью 10 Махов (12 300 км/ч). После запуска с позиций на западе России она достигнет Великобритании примерно за десять минут, и у Лондона в настоящее время практически нет способов ему противостоять. В Польше, Прибалтике или Финляндии подлетное время составит и вовсе считанные минуты.

Уровень готовности тактических ядерных бомб НАТО воздушного базирования B-61 никаких сравнений не выдерживает. “Бомбы свободного падения — это вчерашняя технология, — признаёт Бреттон-Гордон. — Мы бы добились большего с ракетными технологиями сегодняшнего дня”.

Старший научный сотрудник по военной аэрокосмической технике Международного институте стратегических исследований Дуг Барри с ним согласен. “Расширенный радиус действия крылатых ракет определенного типа придал бы большей убедительности нашим возможностям сдерживания”, — говорит он.

Однако соображения о ценности тактических ядерных боеголовок как инструмента сдерживания следует сопоставлять с угрозами, которые они в себе таят. Сузит ли рост их арсеналов перспективу прямого конфликта между ядерными державами или, наоборот, поставит ядерное табу под угрозу?

Некоторые эксперты высказывают опасения, что дальнейшее распространение “малых” бомб усилит соблазн пустить их в ход — в том числе на основе ложной предпосылки, что цепь эскалации всегда под надежным контролем, а ядерный конфликт полностью предотвратим.

Моделирование эскалации войны между США и Россией от Принстонской школы науки и глобальной безопасности за 2019 году показало, что даже один тактический удар Москвы может всего за час перерасти в полноценную ядерную войну, которая унесет жизни 44 миллионов.

Разумеется, любое дальнейшее наращивание боеголовок сопряжено с рисками. Но даже если Трамп даст зеленый свет новому классу тактического ядерного оружия, не следует забывать, что под занавес холодной войны у США было около 20 000 ядерных боеголовок (всех типов), а у Советского Союза — около 30 000. Однако ни до обычной войны, ни тем более до обмена ядерными ударами дело не дошло. Пока что мы далеки от этих цифр и, похоже, так и будет впредь.

Страхи, подстегнувшие памятные протесты 1980-х, так и остались страхами. Сдерживание НАТО — в том числе посредством тактического ядерного оружия — убедило Москву, что в военном отношении против сплоченного и дееспособного западного альянса ей ничего не светит. В Западной Европе были развернуты тысячи ракет и боеголовок, однако до ядерной войны дело так и не дошло.

Сегодня тревожно, что Россия добилась превосходства в тактической ядерной сфере и может оказать на НАТО военное давление, которому альянсу будет нечего противопоставить. Может показаться, что ядерное перевооружение на европейском континенте таит в себе серьезную опасность, но на самом деле большему риску Запад подвергает как раз отсутствие такого потенциала.