Пентагон: число "перехватов" Китаем летательных аппаратов США сократилось

По информации из ежегодного доклада американского Минобороны, НОАК продолжает проводить небезопасные маневры вблизи союзных сил, действующих в АТР

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Число "рискованных перехватов" Народно-освободительной армией Китая (НОАК) военных летательных аппаратов США сократилось. Об этом сообщается в очередном ежегодном докладе американского министерства обороны о военной мощи КНР. Документ передан на рассмотрение Конгресса США.

"С конца 2023 года НОАК уменьшила число рискованных или принудительных перехватов в воздухе американских платформ по сравнению с предыдущими двумя годами", - говорится в отчете. "Тем не менее НОАК продолжает проводить небезопасные маневры вблизи союзных сил, действующих в [Азиатско-Тихоокеанском] регионе [АТР]", - утверждают в американском военном ведомстве.

В свою очередь помощник министра обороны США по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер признал, что речь идет о значительном сокращении количества таких инцидентов. "Мы видим существенное увеличение [числа перехватов] против американских летательных аппаратов... Извините, сокращение, сокращение", - сказал представитель Пентагона на семинаре в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (деятельность этой организации признана нежелательной на территории РФ). По оценке Рэтнера, при этом НОАК оказывает все более активное давление на вооруженные силы "союзников и партнеров" США в АТР.

Помощник министра также подтвердил, что Пекин по-прежнему отказывается вести с Вашингтоном переговоры по вопросам военного строительства Китая. США хотят "лучше понимать <...> военную модернизацию" КНР, вести "содержательные обсуждения" этих вопросов, отметил он. "И ответ до настоящего времени был: "Нет, мы не будем об этом говорить". Открытый отказ обсуждать это. И это по-прежнему представляет собой проблему", - заявил Рэтнер. Он добавил, что ситуация обстоит таким же образом применительно к сфере космоса и киберпространству.