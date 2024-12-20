Войти
ТАСС

Шольц заявил, что пока рано говорить об отправке миротворцев на Украину

356
0
0
Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: © IMAGO/ dts Nachrichtenagentur via Reuters Connect

Канцлер ФРГ отметил, что "всегда нужно действовать в правильном порядке"

БЕРЛИН, 18 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что пока слишком рано говорить об отправке миротворческих сил на Украину. Об этом он сообщил журналистам в Брюсселе по прибытии на саммит ЕС - Западные Балканы.

Канцлер отметил, что "всегда нужно действовать в правильном порядке". "Правильный порядок заключается в том, что Украина сначала должна определить для себя, каковы ее цели в отношении мира, который не будет продиктованным", - утверждал Шольц, отвечая на вопрос об участии западных военных в возможной миротворческой миссии на Украине.

На вопрос о том, придется ли Зеленскому пойти на уступки ради проведения мирных переговоров, канцлер не ответил. Шольц в очередной раз заявил, что "не должно быть мира за спиной Украины". Глава правительства ФРГ вновь подчеркнул, что важно не допустить эскалации конфликта между Россией и НАТО.

Как ожидается, в Брюсселе Шольц встретится с Зеленским и представителями ряда европейских стран в официальной резиденции генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Предполагается, что главной темой станет ситуация на Украине.

Ранее звучали предположения о направлении миротворческой силы на линию разграничения между Украиной и Россией, но после прекращения огня. Ряд политиков, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, как сообщалось, обсуждали конкретное наполнение такой миссии, в которой число европейских военных может достигать 40 тыс. человек. При этом, по сообщениям СМИ, новая администрация избранного президента США Дональда Трампа рассматривает миссию численностью 200 тыс. человек, за счет военного контингента европейских стран. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Франция
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.12 17:19
  • 1
РХБЗ: теория или практика
  • 20.12 17:16
  • 6531
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.12 16:07
  • 0
В системе стандартов серии ISO 55000 прошло масштабное обновление в 2024 году
  • 20.12 15:25
  • 52
Уроки Сирии
  • 20.12 09:18
  • 0
Азиатский кейс Беларуси
  • 20.12 08:47
  • 0
Ответ на "В ЦРУ оценили легендарный Т-34. Как принципы производства советского танка влияют на СВО"
  • 20.12 05:07
  • 1
Израиль вынуждает новую Сирию возродить арабское военное искусство
  • 20.12 02:15
  • 0
Немного о терминах.
  • 20.12 00:42
  • 10
«Снизит тягу, но улучшит малозаметность»: в прессе США заметили новейший российский истребитель Су-57 с «плоским» соплом
  • 19.12 23:00
  • 0
Ответ на "Патрушев назвал Арктику ключевым регионом для обеспечения безопасности"
  • 19.12 19:44
  • 1
Военные группировки "Центр" рассказали о модернизации зенитки ЗУ-23
  • 19.12 15:41
  • 8542
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.12 02:33
  • 2
ВКС России получат четыре Ту-160М
  • 19.12 01:38
  • 1
Патрушев назвал Арктику ключевым регионом для обеспечения безопасности
  • 19.12 01:24
  • 1
Подоляк считает, что западные вряд ли появятся на Украине в перспективе