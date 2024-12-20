Шольц заявил, что пока рано говорить об отправке миротворцев на Украину

Канцлер ФРГ отметил, что "всегда нужно действовать в правильном порядке"

БЕРЛИН, 18 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что пока слишком рано говорить об отправке миротворческих сил на Украину. Об этом он сообщил журналистам в Брюсселе по прибытии на саммит ЕС - Западные Балканы.

Канцлер отметил, что "всегда нужно действовать в правильном порядке". "Правильный порядок заключается в том, что Украина сначала должна определить для себя, каковы ее цели в отношении мира, который не будет продиктованным", - утверждал Шольц, отвечая на вопрос об участии западных военных в возможной миротворческой миссии на Украине.

На вопрос о том, придется ли Зеленскому пойти на уступки ради проведения мирных переговоров, канцлер не ответил. Шольц в очередной раз заявил, что "не должно быть мира за спиной Украины". Глава правительства ФРГ вновь подчеркнул, что важно не допустить эскалации конфликта между Россией и НАТО.

Как ожидается, в Брюсселе Шольц встретится с Зеленским и представителями ряда европейских стран в официальной резиденции генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Предполагается, что главной темой станет ситуация на Украине.

Ранее звучали предположения о направлении миротворческой силы на линию разграничения между Украиной и Россией, но после прекращения огня. Ряд политиков, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, как сообщалось, обсуждали конкретное наполнение такой миссии, в которой число европейских военных может достигать 40 тыс. человек. При этом, по сообщениям СМИ, новая администрация избранного президента США Дональда Трампа рассматривает миссию численностью 200 тыс. человек, за счет военного контингента европейских стран.