«Агрессоры» и «соагрессоры» – тонкости западной диалектики

Чем ближе президентские выборы в Беларуси, тем большую активность проявляет так называемый «коллективный Запад». В рамках кампании, заключающейся в оказании комплексного давления на Республику и нагнетании обстановки вокруг неё, чиновники из евроструктур недавно разработали очередные «удушающие меры» в экономической сфере.

В частности, 16 декабря стало известно, что подготовлен новый пакет европейских санкций. Как сообщили в Совете ЕС, в него попали физические и юридические лица Беларуси. Ограничения затронули пару логистических компаний и их владельцев. Кроме того, в списке оказался гендиректор «Беларуськалия» Андрей Рыбаков. Сообщается также, что санкции в отношении Беларуси расширены «в связи с внутренней ситуацией в стране».

Характерно, что «педалирование» этого термина служит обоснованием для расширения санкций на неопределенную сферу деятельности, то есть, практически, на любую. В данном случае посыл понятен – «внутренняя ситуация» сегодня это значит выборы. Значит, необходимо внести дисбаланс и попытаться через экономические проблемы повоздействовать на население в целях вызвать у него недовольство действующей властью. В принципе – ничего нового.

В то же время не следует забывать, что прессинг на экономику – это ещё и влияние на возможности военной организации государства. То есть, имеет место излюбленный приём политбомонда США – одним выстрелом убить двух зайцев. А это значит, что можно поискать американские уши за спинами еэсовских функционеров. Тем более что именно США первыми ввели против Беларуси санкции после начала СВО на Украине.

Без малого почти три года назад, 24 февраля 2022 года, в Вашингтоне объявили о рестриктивных мерах в отношении Беларуси. Причина – поддержка Минском «российской военной агрессии против Украины». Более того, причислив Беларусь к «соагрессорам», «коллективный Запад» обвинил её и в «агрессивных намерениях по отношению к сопредельным странам». Причём, что понимается под «соагрессивностью», было подробно перечислено: «разрешение России транспортировать российских военнослужащих и тяжелое вооружение, разрешение российским военным самолетам использовать белорусское воздушное пространство для полетов на Украину, предоставление пунктов заправки и хранения российского оружия и военного имущества в Беларуси». То есть, основанием для навешивания ярлыка послужила лишь малая часть того, что «коллективный Запад» сам себе позволяет делать для Украины. Но это, конечно же, другое.

Что касается «агрессивности» по отношению к соседям со стороны Беларуси, то в этом вопросе, видимо, все полномочия «западным меньшинством» были предоставлены Польше и прибалтийским лимитрофам. Это от них непрерывно звучат истерические заявления об «угрозе с Востока», призывы к НАТО предоставить им ещё больше вооружений и солдат, и непременно денег – в рамках различных «оборонительные инициатив» и миссий.

На текущий момент на территории Польши и стран Балтии одновременно проводится несколько таких «инициатив» – это операция ВС США «Атлантическая решимость», объединенных вооруженных сил НАТО – «Усиленное передовое присутствие», миссия объединенных военно-воздушных сил НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии, а также дополнительное демонстративное усиление «восточного фланга альянса». Кроме того, численность группировки армии США и объединенных вооруженных сил НАТО, сосредоточенных в настоящее время на территории Польши и стран Балтии, составляет свыше 20 тыс. военнослужащих. И это – не считая национальных вооружённых сил. Например, одно только Войско Польское на сегодняшний день насчитывает более 210 тыс. военнослужащих, в то время как в белорусской армии – около 48 тыс. Приведенная информация безошибочно указывает направление вектора агрессивности и, следовательно, от кого на самом деле исходит угроза.

Возвращаясь к санкциям, следует напомнить, как МИД Беларуси неоднократно заявляло, что практика незаконных односторонних ограничительных мер должна быть отменена, так как она нарушает основные принципы международного права. В частности, это противоречит Уставу ООН (Раздел VII), соответствующим резолюциям Генассамблеи ООН и международным обязательствам, предоставленным Республике Беларусь.

Первопричиной же наложения странами западного меньшинства всевозможных ограничений на Беларусь является стремление нашего государства проводить собственную, независимую от кого-либо, политику. То есть, мысль о законном желании государства быть суверенным вызывает на Западе отторжение на подсознательном уровне.

Владимир Вуячич