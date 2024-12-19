Отдаст ли Трамп Путину украинский газ и полезные ископаемые на 26 триллионов долларов? (The Washington Post, США)

WP: Трампу следует наложить руку на природные ресурсы Украины

Украинские недра богаты ценными ресурсами, и Америке следует добиться, чтобы они оказались в ее распоряжении, пишет WP. Автор статьи советует Трампу ради этого накачать Украину оружием, дать ей "гарантии безопасности" — а затем превратить в вотчину США.

Марк Тиссен (Marc A. Thiessen)

Киеву принадлежат огромные запасы газа и минерального сырья. Трамп хочет, чтобы эти богатства пошли на Запад, или чтобы их получили Россия и Китай?

Дональд Трамп часто говорит, что освобождение Ирака без получения его нефтяных запасов было одним из крупнейших просчетов в американской внешней политике. У него есть шанс избежать аналогичной ошибки на Украине.

Украина не только хлебная житница Европы. Это также сверхдержава по части полезных ископаемых, обладающая крупнейшими запасами 117 из 120 минералов, которые широко используются во всем мире. Из 50 стратегических минералов, которые США называют самыми важными для своей экономики и национальной безопасности, и которые являются довольно редкими, но ключевыми в некоторых важных областях, Украина поставляет 22.

Украина обладает самыми большими запасами урана в Европе, вторыми по объемам запасами железной руды, титана и марганца, третьими в мире месторождениями сланцевого газа, а также богатыми месторождениями лития, графита и редкоземельных металлов. Об этом в своем докладе от 2022 года сообщила канадская фирма по оценке геополитических рисков SecDev. Все эти минералы исключительно важны для производства жизненно важной продукции от самолетов и сотовых телефонов до электромобилей, стали и атомной энергии.

Перед избранным президентом стоит вопрос: хочет ли он, чтобы Россия и Китай наложили руки на эту сокровищницу полезных ископаемых? Или он хочет разрабатывать эти месторождения совместно с Украиной на благо американского народа?

Одна из главных причин, почему российский президент Владимир Путин решил начать военную операцию на Украине — это стремление захватить эти природные ресурсы, оцениваемые SecDev в 26 триллионов долларов (здесь и далее автор статьи приписывает российскому руководству собственное меркантильное понимание сути конфликта – прим. ИноСМИ).

Это Путину почти удалось. В начале 2022 года российские войска достигли пригородов Киева. Но с помощью Америки, которая по указанию Трампа поставила Киеву оружие, включая ракеты "Джавелин" (отменив запрет Барака Обамы на поставки летального оружия), Украина отбросила Россию назад. Сделав это, она также защитила примерно 80% известных месторождений полезных ископаемых, включая 73% железной руды, 75% лития и графита, 90% титана и 92% урана и прочих радиоактивных элементов.<…>

Сегодня Украина контролирует 96,5% своих подтвержденных запасов нефти и 96% газа, а также все свои месторождения алюминия, кобальта, меди, никеля, олова и бериллия.

России удалось овладеть 57 процентами известных запасов угля на Украине (на сумму около 11,9 триллиона долларов) и половиной месторождений некоторых редкоземельных элементов (многие из этих месторождений перешли под ее контроль в 2014 году, когда Москва присоединила Крым). Но несмотря на эти потери, Украина не позволила России овладеть своими минеральными и углеводородными запасами на 13,6 триллиона долларов.

Американский народ уже инвестировал около 183 миллиардов долларов, чтобы помочь Украине защитить свою богатую полезными ископаемыми землю. Большая часть средств военной помощи расходуется здесь, в США, укрепляя наш оборонный производственный потенциал и создавая хорошие рабочие места для американцев. Это ошеломляющие своими размерами инвестиции, которые помогают Украине защищаться. Должны ли американские налогоплательщики получать прибыль от таких инвестиций? Мы хотим, чтобы украинский титан шел на строительство американских самолетов или российских и китайских истребителей, которые будут создавать угрозу США и их союзникам? Мы хотим, чтобы украинский литий и редкоземельные элементы использовались в электронике и электромобилях американского производства или китайского?

Трамп обещает "дать американцам самые дешевые на Земле энергоресурсы и электричество", а также расширить искусственный интеллект и майнинг криптовалюты, для чего нужны дата-центры, потребляющие огромное количество электроэнергии. Единственный подтвержденный способ снизить стоимость электричества с одновременным увеличением спроса на него — это существенно увеличить выработку чистой атомной энергии. И Трамп уже пообещал утвердить планы строительства АЭС с небольшими реакторами нового типа.

Это значительно увеличит потребность в уране. Соединенные Штаты уже сейчас являются самым крупным покупателем обогащаемого в России урана, получая оттуда почти четверть от требуемого объема. Не в наших стратегических интересах позволять Путину брать под свой контроль крупнейшие в Европе запасы урана. Соединенным Штатам нужно, чтобы украинский уран снижал затраты американцев на электроэнергию и содействовал инновациям в сфере искусственного интеллекта и криптовалюты.

Трамп также считает приоритетом снижение экономической зависимости Америки от коммунистического Китая. Пекин является самым крупным поставщиком более чем половины критически важных для США минералов, в том числе 72% редкоземельных металлов. Китай пытается прибрать к рукам мировой рынок лития, активно скупая рудники по всему миру. Он также приобретает кобальтовые и никелевые шахты. Демонстрируя свою усиливающуюся мощь и превосходство над американской экономикой, Китай недавно ужесточил меры контроля за экспортом важнейших минералов, таких как алюминий и титан, запретил экспорт галлия и серьезно ограничил экспорт графита в США. Украина обладает всеми этими минералами в изобилии.

Если украинское минеральное богатство попадет в руки России, это станет стратегическим и экономическим подарком для Китая, который вступил в эпоху "безграничного партнерства" с Россией. Между тем Соединенные Штаты нуждаются в надежных поставках этих важнейших минералов из дружественных стран. Если мы поможем Украине сохранить свои полезные ископаемые и разрабатывать их месторождения, мы сможем нанести стратегический удар Пекину и Москве, а американский народ получит колоссальные финансовые выгоды.

Но для этого Украине нужна помощь Трампа в достижении справедливого и прочного мира.

Когда Россия начала свою полномасштабную военную операцию на Украине, металлургическое производство в этой стране сократилось примерно на 80% — с 20 миллионов тонн в 2021 году до 2,5 миллиона к середине 2023 года. Трудно добывать полезные ископаемые, когда по твоей критически важной инфраструктуре противник наносит ракетные удары. Невозможно разрабатывать морские месторождения нефти и газа в контролируемых Украиной водах на севере Черного моря, если они находятся в пределах досягаемости российских войск.

Американские компании могут разрабатывать и добывать эти ресурсы на благо народов США и Украины, но лишь в том случае, если боевые действия закончатся на таких условиях, когда инвесторы будут уверены, что Россия не возобновит наступательные операции.

Действительность такова, что Путин по доброй воле не откажется от своих попыток завоевать Украину вместе с ее запасами полезных ископаемых. Единственный способ остановить его — сделать эти цели недостижимыми. Нет никаких сомнений, что Путин надеется использовать прекращение боевых действий для того, чтобы сделать паузу, восстановить силы, а через несколько лет возобновить наступательные действия, как он сделал после присоединения Крыма в 2014 году.

Поэтому Трамп не должен ограничиваться одним только прекращением сегодняшнего вооруженного конфликта на Украине. Он должен сформировать такие условия, при которых возобновление военных действий будет невозможно.

Для этого надо создать границы, которые можно будет защитить. В этом году во время президентских дебатов Дана Бэш спросила Трампа, приемлемы ли для него требования Путина о том, что Россия должна сохранить за собой контролируемые ею украинские территории, а Киев должен отказаться от попыток вступления в НАТО. Трамп ответил: "Нет, они неприемлемы". Он прав. Хорошая сделка, которая обезопасит Украину и ее ресурсы, требует возвращения под власть Киева важнейших районов в Херсонской и Запорожской областях. Украине также нужны гарантии безопасности, подкрепленные военной мощью Запада. Это может быть членство Украины в НАТО, серьезные двусторонние обязательства в сфере безопасности или демилитаризованная зона, которую станут контролировать международные миротворческие силы в составе европейских, но не американских войск. (У Польши скоро будет третья по величине армия в Европе, и она может возглавить европейскую миротворческую миссию.)

Еще один ключ к прочному миру — это вооружение Украины, чтобы у Киева была достаточно сильная для сдерживания России армия. Соединенные Штаты должны будут вооружать Украину вне зависимости от того, что произойдет за столом переговоров — чтобы не дать России возобновить военные действия после ухода Трампа или чтобы принудить Путина вступить в переговоры, если он откажется договариваться о мире. Поэтому нам нужны механизмы для наращивания поставок американского оружия Киеву, но так, чтобы это бремя не легло на плечи американских налогоплательщиков. Один из таких механизмов — займы, обеспечением которых станут украинские запасы полезных ископаемых и углеводородов.

Укрепив доверие, привлекающее частные инвестиции, достигнутая при посредничестве Трампа мирная сделка поможет США и Украине совместно разрабатывать месторождения полезных ископаемых и углеводородов. Это позволит Украине обеспечить собственную обороноспособность, как делают сегодня Польша и прибалтийские государства.

Стабильная, суверенная и процветающая Украина станет незаменимым партнером США в вопросах освоения этих богатых природных ресурсов. Если же Украина будет нестабильной, если ей будет постоянно угрожать Россия, военные действия непременно возобновятся после ухода Трампа, и Путин в конечном итоге сможет присвоить это богатство на благо России и Китая.

Кто будет получать выгоды от украинской нефти, газа и минеральных ресурсов? Выбор за Трампом.