Войти
Интерфакс-АВН

Генсек НАТО: альянс может утратить обороноспособность через 4-5 лет без повышения расходов

236
0
0
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Источник изображения: © REUTERS/ Johanna Geron

Брюссель. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Североатлантический альянс должен уже сейчас повысить расходы на оборону, чтобы сохранить военный потенциал через 4-5 лет в условиях инвестиций России в оборону, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

"Да, конечно, сейчас мы можем считать себя в безопасности. НАТО может себя защитить, и все, кто рискнул бы нас атаковать, будут должны натолкнуться на массированный отпор альянса такой мощи, что подобная атака больше не повторится", - сказал Рютте на совместной с президентом Литвы Гитанасом Науседой пресс-конференции в Брюсселе в среду.

"Но у меня есть сомнения относительно того, что может произойти через 4-5 лет, когда мы видим инвестиции, осуществляемые Россией (в оборону, - "ИФ")", - отметил генсек НАТО.

По словам Рютте, с порогом оборонных расходов в 2% сейчас можно обеспечивать безопасность, но есть риск через 4-5 лет оказаться в трудной ситуации. "Поэтому уже сейчас надо сделать две вещи. Мы должны принять решение об увеличении наших расходов, и нужно обсудить в ближайшие месяцы, до какого уровня. И мы должны также увеличить производство в нашем оборонно-промышленном секторе", - заявил генсек альянса.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Россия
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.12 10:09
  • 6491
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.12 02:33
  • 2
ВКС России получат четыре Ту-160М
  • 19.12 01:38
  • 1
Патрушев назвал Арктику ключевым регионом для обеспечения безопасности
  • 19.12 01:37
  • 8535
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.12 01:24
  • 1
Подоляк считает, что западные вряд ли появятся на Украине в перспективе
  • 18.12 21:32
  • 1
В США рассказали о «молоте Путина»
  • 18.12 21:13
  • 49
Уроки Сирии
  • 18.12 10:51
  • 1
ВКС России выполнили полет над Балтикой
  • 18.12 10:43
  • 1
Небензя: Киев хочет обменивать только пленных наемников и членов нацбатов
  • 18.12 10:33
  • 1
Reuters: Индия и Япония хотят применять лазер для уничтожения мусора в космосе
  • 18.12 10:30
  • 2
Теракт трусости: кому выгодно убийство генерала Игоря Кириллова
  • 18.12 03:12
  • 0
Разделение Запада по "традиционной" линии Франция-Германия?
  • 17.12 22:54
  • 0
Ответ на "«Главное – это попадание в цель»: для усиления ВСУ танки Leopard 1 получили новую башню C3105"
  • 17.12 19:31
  • 0
Ответ на "Госсекретарь Блинкен отправился в Турцию, чтобы обсудить передачу огромных сирийских арсеналов Украине (Military Watch Magazine, США)"
  • 17.12 18:47
  • 1
Госкомвоенпром Республики Беларусь передал инозаказчику подвижные пункты управления