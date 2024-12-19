Генсек НАТО: альянс может утратить обороноспособность через 4-5 лет без повышения расходов

Брюссель. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Североатлантический альянс должен уже сейчас повысить расходы на оборону, чтобы сохранить военный потенциал через 4-5 лет в условиях инвестиций России в оборону, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

"Да, конечно, сейчас мы можем считать себя в безопасности. НАТО может себя защитить, и все, кто рискнул бы нас атаковать, будут должны натолкнуться на массированный отпор альянса такой мощи, что подобная атака больше не повторится", - сказал Рютте на совместной с президентом Литвы Гитанасом Науседой пресс-конференции в Брюсселе в среду.

"Но у меня есть сомнения относительно того, что может произойти через 4-5 лет, когда мы видим инвестиции, осуществляемые Россией (в оборону, - "ИФ")", - отметил генсек НАТО.

По словам Рютте, с порогом оборонных расходов в 2% сейчас можно обеспечивать безопасность, но есть риск через 4-5 лет оказаться в трудной ситуации. "Поэтому уже сейчас надо сделать две вещи. Мы должны принять решение об увеличении наших расходов, и нужно обсудить в ближайшие месяцы, до какого уровня. И мы должны также увеличить производство в нашем оборонно-промышленном секторе", - заявил генсек альянса.