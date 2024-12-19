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ТАСС

Рябков: пуск "Орешника" является сигналом не только США и Киеву, но и Европе

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Источник изображения: © Донат Сорокин/ ТАСС

По словам замминистра иностранных дел, Россия знает эти приемы давно, в этом нет ничего неожиданного

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Применение новейшей российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник" на территории Украины - сигнал не только США и Киеву, но и странам Европы, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай".

"Сигналы [Запада] разрешить ВСУ удары вглубь российской территории, нарастить пакеты помощи Киеву. Я думаю, что здесь присутствует обычное для профессионалов на высоких постах в Вашингтоне стремление одним действием послать множество сигналов и достичь множества целей. Это политическая ракета с разделяющимися головными частями, каждая из которых имеет свою цель. Мы знаем эти приемы давно, в этом нет ничего неожиданного. Мы тоже посылаем сигналы разного рода, и "Орешник" - это сигнал не только Киеву и Вашингтону. Это сигнал европейцам, и политический сигнал тоже", - сказал Рябков.

Президент РФ Владимир Путин 21 ноября сообщил о применении Вооруженными силами РФ новейших баллистических ракет средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины - заводу "Южмаш" в Днепре (ранее - Днепропетровске) в ответ на атаки российских военных объектов в Курской и Брянской областях с помощью британских и американских ракет. Президент предупредил о тяжелых последствиях провокационной политики Запада в случае дальнейшей эскалации конфликта. 

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