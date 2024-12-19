Начальник Генштаба РФ заявил, что тема контроля над вооружениями осталась в прошлом

Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Планы США по развертыванию ракет средней и меньшей дальности (РСМД), средств противоракетной обороны (ПРО) в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) провоцируют гонку стратегических наступательных вооружений, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Ситуация усугубляется и кризисом системы международных обязательств и договоренностей в сфере контроля над вооружениями. С 2002 года Соединенными Штатами были разрушены все соглашения в этой сфере, подписанные в годы "холодной войны" - договор по ПРО, договор о РСМД и договор по открытому небу", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе в среду.

"Причиной, по которой США вышли из этих соглашений, стало стремление обеспечить возможность создания новых видов оружия, которые считались наиболее разрушительными. В первую очередь это ракеты средней и меньшей дальности, а также средства ПРО США для развертывания в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, что провоцирует гонку стратегических наступательных вооружений", - заявил он.

"В целом тема контроля над вооружениями осталась в прошлом, так как возврат к минимальному уровню доверия сегодня невозможен по причине двойных стандартов Запада. А без доверия нельзя создать действенный механизм взаимного контроля", - заявил начальник Генштаба РФ.