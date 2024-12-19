Войти
Интерфакс-АВН

Риски применения ядерного оружия возрастают - Рябков

241
0
0
Сергей Рябков
Сергей Рябков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает деградировать, возрастают риски применения ядерного оружия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нет сомнений в том, что ситуация в области международной безопасности не просто не стабилизируется, а продолжает неуклонно деградировать", - сказал Рябков, выступая в среду на конференции в международном дискуссионном клубе "Валдай".

По словам замминистра, риски применения ядерного оружия "достигли уровня, который, по моему мнению, не имеют аналога в прошлом".

"В результате все более безрассудных действий Запада создаются осязаемые риски перехода ситуации к состоянию, когда в практической плоскости может встать вопрос о применении ядерного оружия, причем не умозрительно, как говорится, "волюнтаристски", а в полном соответствии с задекларированными нами доктринальными установками", - отметил Рябков.

Как он подчеркнул, "очевидно, что речь идет о стремлении крупнейшего в мире военного блока, провозгласившего себя ядерным альянсом, добиться стратегического поражения одной из крупнейших ядерных держав". "Степень рискованности подобной стратегии каждый может оценить в силу собственных представлений о потенциальных последствиях лобового военного столкновения государств, обладающих мощнейшими ядерными арсеналами", - добавил высокопоставленный дипломат.

Он убежден, что "агрессивная от начала и до конца политика США и НАТО направлена на разрушение внешнего контура безопасности РФ и создает для нас прямые и явные угрозы, причем непосредственно на рубежах Союзного государства России и Белоруссии".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
США
Проекты
NATO
Ядерный щит
Разное
Кредитование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.12 10:09
  • 6491
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.12 02:33
  • 2
ВКС России получат четыре Ту-160М
  • 19.12 01:38
  • 1
Патрушев назвал Арктику ключевым регионом для обеспечения безопасности
  • 19.12 01:37
  • 8535
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.12 01:24
  • 1
Подоляк считает, что западные вряд ли появятся на Украине в перспективе
  • 18.12 21:32
  • 1
В США рассказали о «молоте Путина»
  • 18.12 21:13
  • 49
Уроки Сирии
  • 18.12 10:51
  • 1
ВКС России выполнили полет над Балтикой
  • 18.12 10:43
  • 1
Небензя: Киев хочет обменивать только пленных наемников и членов нацбатов
  • 18.12 10:33
  • 1
Reuters: Индия и Япония хотят применять лазер для уничтожения мусора в космосе
  • 18.12 10:30
  • 2
Теракт трусости: кому выгодно убийство генерала Игоря Кириллова
  • 18.12 03:12
  • 0
Разделение Запада по "традиционной" линии Франция-Германия?
  • 17.12 22:54
  • 0
Ответ на "«Главное – это попадание в цель»: для усиления ВСУ танки Leopard 1 получили новую башню C3105"
  • 17.12 19:31
  • 0
Ответ на "Госсекретарь Блинкен отправился в Турцию, чтобы обсудить передачу огромных сирийских арсеналов Украине (Military Watch Magazine, США)"
  • 17.12 18:47
  • 1
Госкомвоенпром Республики Беларусь передал инозаказчику подвижные пункты управления