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Военное обозрение

Показаны кадры огня снарядами с воздушным подрывом из автопушки польского БТР Rosomak ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть огонь по лесопосадке 30-мм программируемыми снарядами Mk 310 PABM-T с воздушным подрывом из автопушки Mk44 Bushmaster II польского БТР Rosomak ВСУ.

Как можно увидеть на показанных кадрах, боеприпасы с воздушным подрывом довольно кучно ложатся в районе лесопосадки. Во время подготовки к выстрелу, непосредственно перед подачей снаряда в ствол, специальный программатор через приемную катушку вводит в электронику взрывателя расстояние, на котором следует произвести подрыв основного заряда. Под действием нарезов ствола снаряд при выстреле и в полете вращается вокруг продольной оси. Электроника программируемых снарядов подсчитывает количество оборотов и после заданного заранее их числа осуществляет подрыв. Применение боеприпасов с воздушным подрывом повышает эффективность поражения укрывшейся в траншеях или залегшей пехоты, а также сбития воздушных целей.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Ранее сообщалось о проблемах, с которыми столкнулась украинская армия вследствие отсутствия возможности взаимозаменять западные боеприпасы одного и того же калибра, а также ремонтировать в Польше пушки Mk 44 Bushmaster, поскольку владельцем соответствующей лицензии официально является Италия.

Между тем, Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении БТР Rosomak в зоне проведения спецоперации на Украине. Ранее фиксировались поражения боевых машин этого типа ударами барражирующих боеприпасов "Ланцет".

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Италия
Польша
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Rosomak КТО
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