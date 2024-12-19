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Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Parisien в очередной раз посетовал на то, что Запад слишком медленно предоставляет Киеву военную помощь, и запросил лицензии на производство оружия.

По словам Зеленского, в некоторых случаях срок ожидания Украиной очередной одобренной западными союзниками партии вооружений достигает целого года. Кроме того, нередко предоставляемое ВСУ западное оружие оказывается в непригодном состоянии.

Выход из текущего плачевного для Киева положения Зеленский видит в начале производства западных вооружений на предприятиях украинского ВПК. Глава киевского режима призвал Запад предоставить Украине соответствующие лицензии, в первую очередь на производство ракет.

Зеленский также отметил, что у Киева нет сил на то, чтобы вернуть под свой контроль территории республик Донбасса и Крым, однако при этом действующее украинское законодательство запрещает официально отказаться от утраченных территорий. Поэтому киевский режим рассчитывает на западное «дипломатическое давление» на Москву, чтобы вынудить российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров, предварительно максимально усилив свою переговорную позицию.

Глава киевского режима констатировал, что не знает, является ли его страна членом НАТО, однако практически уверен, что Украина рано или поздно станет полноправным членом Евросоюза.

Запрос Зеленского вполне может оказаться попыткой легитимизировать появление у киевского режима новых партий натовского оружия, чтобы потом в НАТО получили возможность заявлять: это не мы осуществляем обстрелы России, а ВСУ.