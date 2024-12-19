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ТАСС

Украина с февраля 2022 года получила от Австралии помощь более чем на $1 млрд

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Флаг Австралии
Флаг Австралии.
Источник изображения: topwar.ru

Киев передал Канберре запрос на новую военную помощь, в том числе на передачу очередной партии австралийских бронетранспортеров Bushmaster

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Общий объем помощи Украине от Австралии с февраля 2022 года превысил $1 млрд, большая часть из этих средств пошла на военные нужды. Об этом сообщил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Общий объем помощи Австралии [Украине] составил более $1 млрд, из которых $880 млн - военная помощь", - сказал он на пресс-конференции с австралийской коллегой Пенни Вонг в Киеве. Трансляция велась на странице МИД Украины в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

Сибига добавил, что Киев передал Канберре запрос на новую военную помощь, в том числе на передачу очередной партии австралийских бронетранспортеров Bushmaster.

Ранее министр обороны Австралии Ричард Марлз информировал, что общий объем военной помощи, оказанной Канберрой Киеву, превышает 1,3 млрд австралийских долларов ($856 млн).

С марта 2022 года Австралия направляет Украине вооружения и боеприпасы, в том числе бронетранспортеры Bushmaster, гаубицы M777, бронемашины M113, противотанковое оружие и беспилотники. Канберра также отправила 90 военных инструкторов, участвующих в подготовке ВСУ на территории Великобритании. С октября 2023 года на авиабазе Рамштайн в Германии были размещены разведывательный самолет ВВС Австралии Е-7А Wedgetail и до 100 военнослужащих для содействия охране маршрутов снабжения Украины. Также известно по меньшей мере о 48 гражданах Австралии, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ.

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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена. 

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