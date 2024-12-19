"Нужно поставить Путина на место": Владимир Зеленский встречается с читателями Le Parisien (Le Parisien, Франция)

Зеленский заявил читателям Le Parisien, что не откажется от вступления в НАТО

Украина не откажется от вступления в НАТО и не будет уступать свои территории, заявил Зеленский в беседе с читателями Le Parisien. Из его слов следует, что глава киевского режима намерен и дальше губить жизни украинцев в спровоцированном им конфликте.

Владимир Зеленский ответил в режиме видеоконференции на вопросы читателей Le Parisien. Главные моменты беседы:

— Через месяц в Белом доме будет Дональд Трамп. Что это меняет для Украины?

— Это новый президент с другой командой, поэтому изменения неизбежны. Для нас очень важно, чтобы они были в пользу Украины, а не наоборот. У нас уже слишком много сюрпризов от такого соседа, как Россия. Мы хотели бы более сильной поддержки Украины со стороны США. Наши команды уже работают с командами президента Трампа. Мы будем строить отношения с новой администрацией, это будет нашим приоритетом. США остаются нашим главным донором в этом конфликте, хотя для Украины, хочу подчеркнуть, важны и Европа, и США. Мы не ставим никого выше другого. Америка может иметь влияние на Путина. Европейский Союз – это наше будущее, здесь мы видим себя.

— Трамп пообещал достичь мира в течение 24 часов. Он объяснил вам во время встречи в Париже, как он собирается это сделать?

— Это непросто. Он очень хочет сделать это быстро. Я это слышал вместе с Эммануэлем Макроном в Париже, а также на двусторонней встрече в сентябре. Он уточнит какие-то детали, когда действительно сможет это сделать. Пока он еще не в Белом доме и не может иметь доступа ко всей информации: к разведке, к министерству обороны, некоторым дипломатическим каналам... Когда это случится, мы сможем говорить на одном языке с одним и тем же уровнем информации. Он также знает о моем желании никуда не спешить в ущерб Украине. Страна уже давно борется за свой суверенитет. Сколько бы президентов или премьер-министров ни хотели объявить о прекращении конфликта, мы не собираемся просто сдаться и отказаться от нашей независимости. Опасность заключалась в том, чтобы сказать: "Мы заморозим конфликт и договоримся с россиянами".

— Вы говорили о дипломатическом решении. На какие компромиссы вы готовы пойти — отдать хотя бы временно Крым или Донбасс?

— Мы не можем отдать свои территории. Конституция Украины запрещает нам это делать. Де-факто эти территории сегодня контролируются россиянами. У нас нет сил, чтобы отвоевать их обратно. Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, которое заставит Путина сесть за стол переговоров. Я удивляюсь: почему Запад, который нас поддерживает, так осторожничает с ним? Почему с начала войны нас массово не оснастили оружием? Мои слова могут показаться дерзкими, но у меня такое впечатление, что все боятся путинской России. Он пользуется безнаказанностью. Нам нужны сильные Америка и Европа, чтобы оказать давление на Путина и остановить этот конфликт.

— А вы можете отказаться от вступления в ЕС или НАТО?

— Как это можно себе представить? Украинский народ, а не я, выбрал быть полноправным государством Европейского союза. Зачем нужно позволять Путину вмешиваться в наш выбор? Время колониализма прошло. Путин не играет в политическую игру, он наносит удары своими ракетами. Почему весь мир позволяет ему это делать? США, Китай, Индия, Европейский союз… Я не понимаю. И отказаться от НАТО? Что нам предлагают взамен? Мы осознаем опасности и вызовы. Кто может гарантировать, что Путин не вернется в Украину? Какая страна поможет нам своими самолетами, своими войсками? Сегодня у нас есть только двусторонние гарантии с нашими партнерами по военной и финансовой поддержке… Но если Путин вернется со своими миллионами людей, мы снова будем защищаться в одиночку? Станем свидетелями смерти наших женщин и детей? Вопрос не о вступлении в НАТО, а об обеспечении нашей безопасности.

— Недавно вы снизили призывной возраст. Как реагирует молодежь? Вы планируете идти дальше в этом направлении?

— Мы знаем, что чем моложе люди, тем они физически крепче. Но мне важно сохранить нашу молодежь. Современная война – это не только окопы и автоматы, это также авиация и беспилотники. Мы должны усилить технологическую составляющую нашей армии, именно благодаря этому можно выиграть современную войну. Наши партнеры должны инвестировать в укрепление нашего потенциала. Мы должны иметь самую современную и полную систему противовоздушной обороны. Мне иногда говорят, что на Западе недостаточно возможностей, чтобы вовремя создать эти системы, потому что они уже развернуты и их не так много. Хорошо. Дайте нам лицензии! Мы будем производить наше оружие (особенно ракеты) и наши оборонительные системы.