ЕС готов "заплатить" Трампу – лишь бы не остаться один на один с Украиной (Politico, США)

Politico: Евросоюз хочет задобрить Трампа ради продолжения "поддержки" Украины

Лидеры Евросоюза считают, что "поддержку" Украины необходимо продолжать, пишет Politico. Позиция Трампа может этому помешать. Поэтому политики ЕС готовят пакет инициатив с целью убедить избранного президента, что сохранение прежнего курса – в его интересах.

Муджтаба Рахман (Mujtaba Rahman)

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом — главная проблема, занимающая сейчас умы высокопоставленных лиц в европейских столицах. Это и немудрено.

Второй срок Трампа сулит риски для ЕС по целому ряду вопросов, включая безопасность, торговлю и единую позицию по Китаю. Но главную тревогу вызывает дальнейшая судьба Украины — особенно с учетом заявленной Трампом цели прекратить конфликт “за 24 часа”.

В этой связи блок уже согласовал один приоритет: любыми путями убедить Трампа, что Украина должна начинать переговоры сугубо с позиции силы, а невыгодная сделка для Киева выставит его слабаком на мировой арене (точно так же, как Афганистан — президента Джо Байдена, а Сирия — бывшего президента Барака Обаму).

Хотя эти доводы излагает сам генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в компании нескольких лидеров ЕС, одно это Трампа вряд ли убедит. Поэтому блок также начал обсуждать некое “предложение”, чтобы умаслить Трампа в надежде на его благосклонность.

Но если ЕС хочет серьезно повлиять на украинские переговоры, он должен быть готов раскошелиться.

Больше всего блок тревожит перспектива, что переговоры о будущем Украины выльются в этакий “мини-Мюнхен”. Это повлечет за собой не только немедленные территориальные потери для Украины, но и риск дальнейшего продвижения России на востоке страны, мощный приток украинских беженцев в ЕС и более примиренческий подход от руководства страны: отказ от членства в НАТО и, возможно, даже в ЕС.

Такой исход станет болезненным стратегическим откатом назад для ЕС и серьезным испытанием его сплоченности. И он тем вероятнее, если Украина начнет переговоры с позиции слабости — вот почему важно выложить “на бочку” как можно больше денег.

Чиновники полагают, что недавно предоставленный кредит “Семерки” на 50 миллиардов евро прослужит Украине до конца 2025 года. Таким образом новые транши станут сигналом о поддержке Киева в 2026 и, возможно, в 2027 году.

С точки зрения ЕС это может показаться “победой” Трампа — ведь выходит, что США вынудили блок взять на себя большую часть финансового бремени Украины, а также взяться за собственную безопасность и оборону.

Однако собрать больше денег — задача непростая.

Недавно правительство Франции пало, так и не приняв бюджет на 2025 год. Предстоящие февральские выборы в Германии и последующие коалиционные переговоры помешают Берлину принимать решения с далеко идущими финансовыми последствиями. Более того, у семи членов блока наблюдается чрезмерный дефицит; в действующем бюджете ЕС на оборону осталось всего 5 миллиардов евро; а поскольку следующий бюджет блока будет действовать лишь с 2028 года, насущных проблем это также не решит.

Однако блок уже изучает варианты, где бы взять больше средств для Украины.

Одна из идей заключается в том, чтобы просто одолжить Киеву денег по льготным ставкам и с более длительными сроками погашения в соответствии с так называемым “зазором”, предусмотренном в бюджете ЕС. Другая идея заключается в том, чтобы расширить возможности ЕС брать займы, соблюдая этот зазор, под гарантии отдельных стран. Такой шаблон будет смоделирован по образцу кредитной линии ЕС на 100 миллиардов евро в поддержку экстренных мер в карантин во время пандемии коронавируса.

Есть и другие возможности — например, Европейский стабилизационный механизм (ESM), который сохраняет кредитный потенциал в размере 422 миллиардов евро. Но предыдущая попытка им воспользоваться, опять же в пандемию, провалилась: ни одна из стран дешевыми наличными не соблазнилась.

Наконец, еще один вариант — неиспользованные средства из фонда “Следующее поколение ЕС” (NextGenerationEU) для восстановления блока после пандемии и развития “зеленой” экономики, где израсходовано лишь 41% из 650 миллиардов евро. Но хотя к концу года планируется собрать 300 миллиардов евро, срок действия механизма истекает к концу 2026 года, и вряд ли он будет продлен.

Однако главная проблема заключается в том, что все эти варианты сложны технически и политически, поскольку требуют участия всех 27 национальных парламентов ЕС — хотя бы в некоторой степени.

Кроме того, поскольку увеличенная поддержка Украины неизбежно подразумевает больше оружейных закупок у США, это неизбежно вызовет недовольство в ряде европейских столиц — даже если они признают, что назрел более прагматичный подход как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.

Вырисовывающийся компромисс по Европейской программе оборонной промышленности повысит процент военных закупок за пределами блока — это как раз предвестник прагматизма. Однако некоторые политики в Брюсселе хотят пойти еще дальше, отталкиваясь от предложенного бывшим госсекретарем Майком Помпео плана “ленд-лиза”. Такая схема обеспечила бы Украине миллиарды евро на закупку американской военной техники без каких-либо ограничений.

Более того, некоторые члены блока хотят объединить миллиарды для Украины с собственной безопасностью и обороной ЕС, а также торговыми уступками в один общий пакет. Помимо прочего, в нем предполагается закупка американского СПГ и сельскохозяйственной продукции, а также ужесточение позиции по Китаю сообразно американской линии.

Такой пакет — полезная затея. Он не только вышлет мощный сигнал и Трампу, и президенту Владимиру Путину, но и сбережет сплоченность внутри ЕС, объединив страны, обеспокоенные торговлей, с теми, кого больше волнует безопасность. Логика проста: еще большие расходы на безопасность и оборону ЕС приведут к еще большим финансовым трансфертам в США, что обеспечит некоторые уступки в вопросах пошлин.

В целом, институты ЕС и страны-члены четко осознают вызов, который представляет собой вторая администрация Трампа. Дополнительная поддержка Украины теперь кажется неизбежностью, и это, несомненно, заложит основы для нового подхода блока. Как сказал один высокопоставленный чиновник ЕС: “Выбор стоит так: план Трампа или план Путина — если только у нас не хватит смелости предложить альтернативу, за которую мы сможем заплатить”.

И этот момент истины для ЕС стремительно приближается.

Муджтаба Рахман — глава европейской отдела Eurasia Group