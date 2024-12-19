Войти
ЦАМТО

Ильхам Алиев: Азербайджан планирует закупать оружие в РФ, но пока этот процесс приостановлен

250
0
0
Военнослужащие ВС Азербайджана
Военнослужащие ВС Азербайджана.
Источник изображения: ТАСС

ЦАМТО, 18 декабря. Азербайджан планирует и далее закупать российское оружие, но этот процесс приостановлен по объективным причинам, сообщил в интервью ВГТРК и "РИА Новости" президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Да, планирует. Но должен сказать, что последние как минимум три года новых контрактов на закупку российского оружия подписано не было", – сказал он.

По словам И.Алиева, временное отсутствие новых контрактов объясняется работой российского ОПК "на внутреннего потребителя".

Президент Азербайджана отметил, что в Баку пошли на сдвиг сроков реализации военных контрактов с РФ, заключенных еще четыре года назад. В то же время, И.Алиев подчеркнул, что рассматривает реализацию оборонных контрактов как "временно приостановленную по объективным причинам".

И.Алиев сообщил, что Азербайджан внимательно следит за новинками оборонной промышленности РФ, и недавно направил новые заявки на покупку российской военной продукции.

По словам президента, Азербайджан будет заключать новые контракты по мере готовности российского ОПК (к их выполнению – ред.).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.12 10:09
  • 6491
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.12 02:33
  • 2
ВКС России получат четыре Ту-160М
  • 19.12 01:38
  • 1
Патрушев назвал Арктику ключевым регионом для обеспечения безопасности
  • 19.12 01:37
  • 8535
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.12 01:24
  • 1
Подоляк считает, что западные вряд ли появятся на Украине в перспективе
  • 18.12 21:32
  • 1
В США рассказали о «молоте Путина»
  • 18.12 21:13
  • 49
Уроки Сирии
  • 18.12 10:51
  • 1
ВКС России выполнили полет над Балтикой
  • 18.12 10:43
  • 1
Небензя: Киев хочет обменивать только пленных наемников и членов нацбатов
  • 18.12 10:33
  • 1
Reuters: Индия и Япония хотят применять лазер для уничтожения мусора в космосе
  • 18.12 10:30
  • 2
Теракт трусости: кому выгодно убийство генерала Игоря Кириллова
  • 18.12 03:12
  • 0
Разделение Запада по "традиционной" линии Франция-Германия?
  • 17.12 22:54
  • 0
Ответ на "«Главное – это попадание в цель»: для усиления ВСУ танки Leopard 1 получили новую башню C3105"
  • 17.12 19:31
  • 0
Ответ на "Госсекретарь Блинкен отправился в Турцию, чтобы обсудить передачу огромных сирийских арсеналов Украине (Military Watch Magazine, США)"
  • 17.12 18:47
  • 1
Госкомвоенпром Республики Беларусь передал инозаказчику подвижные пункты управления