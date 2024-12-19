Ильхам Алиев: Азербайджан планирует закупать оружие в РФ, но пока этот процесс приостановлен

ЦАМТО, 18 декабря. Азербайджан планирует и далее закупать российское оружие, но этот процесс приостановлен по объективным причинам, сообщил в интервью ВГТРК и "РИА Новости" президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Да, планирует. Но должен сказать, что последние как минимум три года новых контрактов на закупку российского оружия подписано не было", – сказал он.

По словам И.Алиева, временное отсутствие новых контрактов объясняется работой российского ОПК "на внутреннего потребителя".

Президент Азербайджана отметил, что в Баку пошли на сдвиг сроков реализации военных контрактов с РФ, заключенных еще четыре года назад. В то же время, И.Алиев подчеркнул, что рассматривает реализацию оборонных контрактов как "временно приостановленную по объективным причинам".

И.Алиев сообщил, что Азербайджан внимательно следит за новинками оборонной промышленности РФ, и недавно направил новые заявки на покупку российской военной продукции.

По словам президента, Азербайджан будет заключать новые контракты по мере готовности российского ОПК (к их выполнению – ред.).