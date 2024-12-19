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Интерфакс-АВН

В мире растёт количество вооружённых конфликтов, это ведет к деградации региональной и международной безопасности - начальник российского Генштаба

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Боевики в Сирии
Боевики в Сирии.
Источник изображения: AP/TASS

Растёт понимание необходимости коллективного противодействия политике глобального доминирования Запада, полагает Герасимов

Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Деградация региональной и международной безопасности обусловлена ростом количества вооружённых конфликтов в мире, заявил начальник Генерального штаба российской армии Валерий Герасимов в среду на брифинге для иностранных военных атташе.

"Военно-политическая обстановка в мире характеризуется ростом количества вооружённых конфликтов в различных регионах. В свою очередь это способствовало дальнейшей деградации региональной и международной безопасности", - сказал Герасимов.

По его словам, "главной причиной обострения ситуации стало стремление коллективного Запада во главе с США сохранить свое глобальное доминирование, продолжить практику насаждения силовыми методами так называемого "порядка, основанного на правилах", который не имеет никакой юридической основы с точки зрения международного права".

Герасимов отметил, что "в течение последних 10 лет не раз обращалось внимание на растущую опасность перехода от "борьбы с терроризмом" под эгидой США к разжиганию конфликтов и территориальных споров".

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Страны
Россия
США
Персоны
Герасимов Валерий
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