ОДК увеличивает мощности по производству агрегатов для авиадвигателей лайнеров SJ-100, МС-21 и Ил-114 - корпорация

Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - На пермском ОДК-СТАР (входит в "Объединенную двигателестроительную корпорацию" госкорпорации "Ростех") реализуется масштабная инвестиционная программа по наращиванию производственных мощностей, которая позволит увеличить производство агрегатов для авиадвигателей ПД-14 и ПД-8, сообщила в среду пресс-служба Объединённой двигателестроительной корпорации, в которую входит предприятие.

"В следующем году начнётся строительство комплекса, где будут изготавливать гидромеханические агрегаты для авиационных двигателей ПД-14, ПД-8, ПС-90А и ТВ7-117СТ-01", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, "ввод в строй новых цехов позволит нарастить выпуск агрегатов для двигателей для отечественных лайнеров SJ-100, МС-21 и Ил-114".

"Увеличение объёмов производства коррелирует с выполнением государственной программы развития гражданской авиации", - отмечено в сообщении.

На территории ОДК-СТАР, говорится в нём, уже начались работы по возведению испытательного корпуса и корпуса для производства электронных агрегатов к для авиадвигателей. В декабре ОДК-СТАР получило положительное заключение ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" на проект по строительству третьего объекта. На новых производственных мощностях площадью в 22 тыс. кв. метров разместятся механосборочное производство и большой участок, включающий 19 гальванических линий.

"В современных цехах будут производить гидромеханические агрегаты для двигателей ПД-14 и ПС-90А для среднемагистральных самолётов, а также для ПД-8 и ТВ7-117СТ-01, которые предназначены для региональной авиации", - информирует пресс-служба.

Управляющий директор АО "ОДК-СТАР" Сергей Попов отмечает, что "для увеличения объёмов производства такой сложнейшей высокотехнологичной продукции, как системы управления газотурбинными двигателями, на предприятии строятся новые комплексы".

"Появление ещё одного современного корпуса обеспечит выполнение производственных задач нашего предприятия. Здесь планируется установить более 450 единиц высокотехнологичного оборудования", - отметил Попов, которого цитирует пресс-служба.

По её данным, корпус рассчитан на 430 рабочих мест, где будут трудиться наладчики станков с числовым программным управлением, слесари механосборочных работ, операторы токарных, электроэрозионных, шлифовальных станков, а также технологи, дефектовщики, гальваники.

В ближайшее время начнется демонтаж старого корпуса инструментального производства, на месте которого в январе 2025 года развернётся строительство производственного комплекса, сказано в сообщении.