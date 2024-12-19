Вашингтон вооружает «Томагавками» союзников по антикитайскому аналогу НАТО – AUKUS

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ВМФ Австралии (RAN) провёл первый испытательный запуск крылатой ракеты «Томагавк» морского базирования. Об этом информирует издание Asian Military Review. В публикации отмечается, что RAN станет третьим флотом, использующим «Томагавки», после ВМС США и Королевского военно-морского флота Великобритании.

Приводя подробности испытаний, издание отмечает, что запуск ракеты «Томагавк» был произведен вторым по величине эсминцем австралийского флота «Брисбен». В это время боевой корабль находился у западного побережья США.

Поставка «Томагавков» — это следующий шаг в развитии военно-морских сил Австралии в направлении повышения их боеспособности в рамках более широкого стратегического требования к Силам обороны Австралии по усилению возможностей нанесения ударов на большие расстояния для укрепления регионального сдерживания на оперативном и стратегическом уровнях

– пишет Asian Military Review.

Автор материала напоминает, что ранее австралийские ВМС осуществили запуск ракет Kongsberg Naval Strike Missile и Raytheon Standard Missile, а также приступили к созданию подводной лодки в рамках стратегического партнёрства AUKUS.

По информации издания, Австралия планирует приобрести более 200 «Томагавков» для оснащения своих эсминцев класса «Хобарт» и будущих подводных лодок.

Укрепляя наши собственные оборонительные возможности и сотрудничая с партнёрами, мы меняем расстановку сил для любого потенциального агрессора, чтобы ни одно государство никогда не решило, что выгоды от конфликта перевешивают риски

– заявил, комментируя испытательный запуск «Томагавка» министр обороны Австралии Ричард Марлс.

Стоит отметить, что военно-политический блок AUKUS, членами которого являются США, Великобритания и Австралия, считается аналогом Североатлантического альянса. Но в отличие от НАТО основной своей миссией этот союз считает сдерживание Китая. Так что усилия Штатов по вооружению своих союзников в данном случае вполне понятны.