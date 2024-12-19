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Военное обозрение

Американские эксперты: атаки ракет КНР могут парализовать работу боевой авиации США в Индо-Тихоокеанском регионе

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Источник изображения: topwar.ru

Китайские военные способны добиться превосходства в воздухе над Вооруженными силами Соединенных Штатов на Тихом океане. Это произойдет, если ракетные удары КНР уничтожат взлетно-посадочные полосы на базах США.

Об этом говорится в недавно опубликованном докладе Центра Стимсона, озаглавленном «Последствия для инфраструктуры: китайские ракетные угрозы для американских авиабаз в Индо-Тихоокеанском регионе».

Американские эксперты пришли к выводу, что атаки ракет КНР могут полностью парализовать работу боевой авиации США в Индо-Тихоокеанском регионе на длительное время. Согласно их расчетам, в случае серьезных повреждений взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек на базах, сами эти объекты окажутся практически выведенными из строя.

К примеру, китайские ракетные удары по ВПП на базах США в Японии помешают американским истребителям осуществлять боевые вылеты на протяжении почти 12 дней. И такая ситуация касается только вылетов, которые эти боевые самолеты могли бы делать в ближнем радиусе без дозаправки. Большинство операций ВВС США будут сорваны примерно на месяц, так как в течение этого срока американские самолеты-заправщики не смогут взлетать.

Источник изображения: topwar.ru

Таким образом, действия военной авиации США в случае вооруженного конфликта с Китаем окажутся заблокированными. Тем более, что значительная часть американских островных военных баз находится в зоне досягаемости тысяч китайских ракет.

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Страны
Китай
США
Япония
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