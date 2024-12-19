«Мы будем рады приходу российских компаний»: Алиев пригласил инвесторов из РФ в Нагорный Карабах

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Баку будет рад, если российские компании начнут инвестировать в восстановление Нагорного Карабаха. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, первый инвестиционный проект одним из субъектов РФ уже осуществлен.

Первый инвестиционный проект был осуществлен Татарстаном. Это сервисный центр «Камаз» в Джабраильском районе, который был открыт руководителем Татарстана и мной. То есть это был первый инвестиционный проект, то есть первый проект иностранных инвестиций был также российский

– сказал Алиев.

Президент Азербайджана добавил, что в настоящее время в Баку находится делегация Республики Татарстан, и уже запланирована его встреча с губернатором российского региона Рустамом Миннихановым.

Так что мы и инвестиций ждем, и подрядчикам тоже будем рады

– подчеркнул президент Азербайджана в интервью РИА Новости.

Напомним, Нагорный Карабах перешел под контроль Баку по итогам краткосрочного военного конфликта. В своей неудаче Ереван обвинил Москву и заявил о приостановке своего участия в Организации Договора о коллективной безопасности. Это при учёте того, что сам Ереван так и не признал независимость Нагорного Карабаха, при этом требуя, чтобы вместо него за НКР воевали другие.

Одновременно Армения провозгласила курс на сближение с Западом, заключив несколько соглашений о поставках оружия с Францией.