«Мы будем рады приходу российских компаний»: Алиев пригласил инвесторов из РФ в Нагорный Карабах

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Баку будет рад, если российские компании начнут инвестировать в восстановление Нагорного Карабаха. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, первый инвестиционный проект одним из субъектов РФ уже осуществлен.
– сказал Алиев.
Президент Азербайджана добавил, что в настоящее время в Баку находится делегация Республики Татарстан, и уже запланирована его встреча с губернатором российского региона Рустамом Миннихановым.
– подчеркнул президент Азербайджана в интервью РИА Новости.
Напомним, Нагорный Карабах перешел под контроль Баку по итогам краткосрочного военного конфликта. В своей неудаче Ереван обвинил Москву и заявил о приостановке своего участия в Организации Договора о коллективной безопасности. Это при учёте того, что сам Ереван так и не признал независимость Нагорного Карабаха, при этом требуя, чтобы вместо него за НКР воевали другие.
Одновременно Армения провозгласила курс на сближение с Западом, заключив несколько соглашений о поставках оружия с Францией.