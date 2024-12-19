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Военное обозрение

«Не соблюдали протоколы кибербезпасности»: европейское командование ВС США обвинили в неправильном использовании мобильных устройств

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Источник изображения: topwar.ru

Три боевых командования США и агентство Министерства обороны по ИТ-поддержке не соблюдали протоколы кибербезопасности при работе с засекреченными мобильными устройствами. Об этом со ссылкой на отчет Управления генерального инспектора Пентагона сообщает издание Defense News. В публикации отмечается, что указанные структуры не вели точный учёт устройств, подвергнув тем самым риску киберугроз конфиденциальную информацию.

Безопасность мобильных устройств Министерства обороны имеет решающее значение для обеспечения национальной безопасности, защиты секретных данных и выполнения задач Министерства обороны. Обеспечение безопасности этих устройств — это не просто технический приоритет, а важнейшая оперативная задача, которая позволяет Министерству обороны выполнять свои задачи безопасно и эффективно

– цитирует издание генерального инспектора Пентагона Роберта П. Сторча.

Приводя подробности проверки, Defense News сообщает, что инспекторы изучили 43 устройства Агентства оборонных информационных систем, 21 устройство Европейского командования ВС США, четыре устройства штаба Командования специальных операций и пять устройств Центрального командования специальных операций ВС Штатов, и практически во всех случаях были выявлены серьезные нарушения протокола кибербезопасности.

Организации вели неполные записи об устройствах, которые должны включать имя и ведомство, в котором работает пользователь, тип устройства, серийный номер устройства, номер телефона, классификацию данных, хранящихся на устройстве, а также условия использования устройства

– объясняет Defense News.

Переводя сухие формулировки отчета генерального инспектора Пентагона на понятный язык, издание объясняет, что после пандемии COVID-19 в 2020 году многие сотрудники Европейского командования ВС США и других структурных подразделений Минобороны были переведены на удаленную работу. Это обстоятельство серьезно затруднило контроль над использованием ими мобильных устройств.

Как подчеркивается в публикации, после проведенной проверки уличенные в халатном отношении к мобильникам структуры получили рекомендации по устранению нарушений и уже выполнили их.

Напомним, в прошлом году перед американским правосудием предстал военнослужащий ВС США Джек Тейшейра, которого обвинили в несанкционированном хранении и распространении информации о национальной обороне, а также хранении секретных документов и материалов.

Как установили правоохранители, молодой человек выложил в одной из групп сервиса для геймеров секретные данные. Таким образом военный рассчитывал повысить свой авторитет среди участников группы.

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Страны
США
Проекты
2020-й год
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