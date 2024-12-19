Администрации Байдена может не хватить времени для поставки Украине всей одобренной конгрессом помощи - СМИ

Президент Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время подписания соглашения о гарантиях безопасности на саммите G7 в Италии.

Вашингтон. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Администрация президента США Джо Байдена вряд ли успеет потратит все оставшиеся $5,6 млрд, выделенные конгрессом на поставки Украине оружия и другой военной помощи, пишет The New York Times, ссылаясь на заявление высокопоставленного представителя Пентагона.

"Администрация до конца года планирует объявить о выделении дополнительной помощи Украине. Но было бы сложно ускорить выделение на всю одобренную сумму до того, как администрация Трампа начнет работу в следующем месяце, сообщил чиновник журналистам", - говорится в публикации.

Он пояснил, что администрация Байдена будет использовать часть из $5,6 млн, которые остаются в распоряжении президента. Это позволяет поставлять помощь Украине из запасов Пентагона, а "не ждать месяцы или годы, которые могут потребоваться оборонным подрядчикам для производства оружия по новым контрактам".

"Мы продолжим поставки до конца срока полномочий этой администрации. Но $5,6 млн - это значительный объем, поэтому я, безусловно, понимаю, что могут остаться полномочия, которые перейдут к следующей администрации и они будут доступны для использования", - цитирует чиновника издание.