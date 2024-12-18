Кадыров: более 6 тыс. бойцов из Чечни отметили наградами за участие в СВО

Глава Чечни отметил, что наблюдаются изменения в тактике ведения боевых действий

ГРОЗНЫЙ, 17 декабря. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что более 6,4 тыс. бойцов из республики удостоены наград за выполнение задач в зоне специальной военной операции.

"Сегодня бойцы наших подразделений продолжают прославлять чеченский народ, проявляя мужество и героизм на полях сражений, как это делали наши предки. Высоких наград удостоены 6 470 бойцов из ЧР. Президент РФ Владимир Владимирович Путин в ходе разговора со мной высоко отметил мужество чеченских воинов. <…> Такая высокая оценка вызывает чувство гордости за наших героев - доблестных защитников Отечества", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни отметил, что наблюдаются изменения в тактике ведения боевых действий. "Учитывая все это, необходимо также совершенствоваться, чтобы эффективно противостоять врагу. Любой косой взгляд в сторону нашей республики мы не оставим без ответа, и он будет многократно сильнее. В ответ на атаку дронов на Грозный мы нанесли сокрушительный удар по Харькову", - добавил Кадыров.

По его словам, с начала спецоперации из ЧР в зону СВО отправились 51 613 бойцов, из них 20 400 добровольцев.