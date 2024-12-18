Победа в конфликте на Украине стала для Путина главной целью (Asharq Al-Awsat, Саудовская Аравия)

Asharq Al-Awsat: победа в конфликте на Украине стала главное целью Путина

По мнению экспертов, победа России в конфликте на Украине — это единственный путь, пишет Asharq Al-Awsat. "Заморозка" таких опасных разногласий приведет лишь к тому, что в будущем враг, несомненно, воспользуется минутой слабости и нанесет удар.

Анатолий Курманаев (أناتولي كورمانيف)

По словам военных экспертов и политологов, победа в спецоперации на Украине стала для Путина главной целью. Они считают, что такой исход оправдает огромные человеческие и экономические потери, связанные с военными действиями, сохранит государственность и авторитет России в мире, а также компенсирует стратегические неудачи в других местах, например, в Сирии.

"Путин убежден, что победа в СВО принесет России, выступающей за подход „все или ничего“, выгоду исторического масштаба. Если он считает, что судьба мира решается в Донбассе, то и будущее Сирии будет решаться там же", — пишет Александр Баунов*, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги** по изучению России и Евразии.

В то время, как Москва маневрирует, чтобы сохранить свои военные базы в Сирии, Путин может начать новое наступление на Украине. Российские эксперты поддерживают такую политику, одновременно требуя ужесточения условий мира на Украине, чтобы избежать безрезультатного прекращения огня, которое в конечном итоге привело к падению Асада.

Оба сценария осложнят выполнение предвыборного обещания новой администрации Трампа прекратить боевые действия на Украине за 24 часа.

Когда режим Асада рухнул, избранный президент Дональд Трамп высмеял Россию за неспособность спасти своего союзника и призвал Путина заключить сделку по Украине, не объяснив, как та может выглядеть.

Трамп в воскресенье на своей платформе в социальной сети Truth Social сообщил, что Россия "сейчас находится в ослабленном состоянии из-за Украины и плохой экономики", добавив: "Я хорошо знаю Владимира. Сейчас его время действовать".

Аналитики отмечают, что одной из наиболее устойчивых особенностей 25-летнего правления Путина является его нежелание действовать с позиции слабости или поддаваться давлению извне.

Путин всегда расплывчато говорил о том, как будет выглядеть победа России на Украине. К прошлому году российские военные отказались от попыток начать широкомасштабное наступление, которое могло бы уничтожить украинское государство. Вместо этого они сосредоточились на востоке Украины, одновременно оказывая давление на ВСУ на нескольких участках фронта и нанося удары по украинским города и критически важным объектам инфраструктуры. Военные эксперты интерпретировали эту стратегию как попытку истощить ВСУ и самих украинцев, чтобы усадить Киев за стол переговоров.

Любое мирное соглашение, по которому Россия сохранит контроль над бывшими украинскими территориями, должно опираться на гарантии безопасности. Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Россия также хочет подавить военный потенциал Украины. "Только речь должна идти не о перемирии на полчаса или на полгода для того, чтобы там снаряды подкатили, а для того, чтобы создать благоприятные условия для восстановления отношений и сотрудничества будущего в интересах двух народов, которые, безусловно, являются братскими, как бы это ни осложнялось риторикой, сегодняшними трагическими событиями во взаимоотношениях России и Украины", — заявил Путин на пленарной сессии "Валдая".

Украинское правительство неоднократно отвергало любые условия мира, которые бы официально закрепили потерю территории или лишили бы страну возможности претендовать на членство в НАТО.

В краткосрочной перспективе неудача Москвы в Сирии может еще больше сузить пространство для компромисса.

Российские эксперты, поддерживающие СВО, бурно отреагировали на падение Асада, оплакивая жизни сотен российских солдат, погибших за сирийскую армию, которая развалилась под натиском повстанцев. Требования конфликта на Украине притупили способность России предотвратить крах Асада и Сирии в целом.

В воскресенье, 15 декабря, один из видных российских ультранационалистов, Захар Прилепин, назвал Сирию "нашей катастрофой".

Многие аналитики заявили, что России следует учиться на ошибках Асада. "Я считаю, вывод очевиден: лучше не оставлять замороженных конфликтов", — сказал Олег Царев, украинский политический деятель пророссийского толка. "Если конфликт заморожен, враг, несомненно, воспользуется вашей минутой слабости", — написал он в письменном ответе на вопросы.

Другие аналитики пошли еще дальше. Они призвали российских военных ответить на "провал" в Сирии еще большей жестокостью на Украине.

"Сейчас самое время продемонстрировать запредельную жёсткость и даже жестокость", — написал российский историк-ультранационалист Алексей Пилько в Telegram. Он призвал к целенаправленным убийствам украинских чиновников и увеличению числа российских авиаударов по украинским правительственным зданиям и энергетической инфраструктуре. Политолог из Высшей школы экономики (ВЭШ) Василий Кашин назвал всплеск националистической риторики, последовавшей за падением Асада, "хайпом в СМИ".

Путин долгое время культивировал имидж блестящего стратега. Тем не менее, удар, нанесенный [падением Асада] по репутации российского лидера в мире, может заставить его продемонстрировать силу на Украине, считает Татьяна Становая*, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги** по изучению России и Евразии.

* Признаны иноагентами в РФ

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