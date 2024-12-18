Шольц ожидает изменения позиции США по дальнобойному оружию для Киева при Трампе

Президент Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц во время двусторонней встречи на саммите G7 в Эльме, Германия.

Канцлер ФРГ подтвердил, что считает это "неверным решением"

БЕРЛИН, 17 декабря. /ТАСС/. Канцлер ФРГ и кандидат на этот пост от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц рассчитывает на изменение позиции Соединенных Штатов в отношении дальнобойного оружия для Украины при избранном президенте США Дональде Трампе.

Выступая на пресс-конференции в Берлине на презентации предвыборной программы СДПГ, Шольц отметил, что видит поддержку со стороны Трампа его отказа не поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Что касается этого вида вооружений, вопрос заключается в том, будет ли разрешено поставлять и использовать оружие, которое могло бы проникнуть далеко вглубь России. Шольц подтвердил, что он считает это "неверным решением".

"И если я правильно понимаю, то это будет оцениваться аналогичным образом и, например, при трансатлантическом сотрудничестве в будущем. По крайней мере, это то, что я прочитал у президента Трампа в его недавних интервью", - констатировал канцлер.

Шольц неоднократно отвергал возможность поставок Украине Taurus и заявлял, что передача подобных систем вооружения повлечет за собой серьезный риск эскалации. Ранее в понедельник Трамп на пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида) назвал ошибочным и глупым решение администрации Байдена позволить наносить удары американским оружием вглубь территории России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что заявление Трампа об опасности ударов американскими дальнобойными ракетами ATACMS вглубь РФ полностью совпадает с позицией Москвы. Как указал 21 ноября президент РФ Владимир Путин, США и их союзники по НАТО ранее заявили, что дают разрешение на применение дальнобойного высокоточного оружия, после чего американские и британские ракеты атаковали российские военные объекты в Курской и Брянской областях.

Путин отметил, что в ответ на эти атаки впервые были применены новейшие российские баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении для удара по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины - заводу "Южмаш" в Днепре (ранее - Днепропетровск). Российский лидер подчеркнул, что провокационная политика Запада может повлечь для него же тяжелые последствия в случае дальнейшей эскалации конфликта.