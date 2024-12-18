Дания присоединяется к хартии ЕКА по борьбе с мусором в космосе

Хартию уже подписали 135 организаций и 16 стран

СТОКГОЛЬМ, 17 декабря. /ТАСС/. Дания присоединяется к международной хартии Zero Debris Европейского космического агентства (ЕКА), призванной сократить растущее количество мусора в космосе. Об этом в пресс-релизе сообщает министерство образования и науки.

"ЕКА подсчитало, что на орбите вокруг Земли находится около 10 200 активных спутников и более 40 500 кусков космического мусора диаметром более 10 см. Кроме того, предполагается, что существует более 100 млн более мелких фрагментов космического мусора, которые невозможно идентифицировать. Большое количество неконтролируемого космического мусора увеличивает риск столкновений, и, например, Международной космической станции (МКС) часто приходится менять свою траекторию, чтобы избежать попадания на орбиту космической станции мусора и мусора. Именно проблемы с космическим мусором привели к отмене запланированного выхода [датчанина] Андреаса Могенсена в открытый космос за пределы МКС по соображениям безопасности", - говорится в сообщении.

Действующее датское законодательство требует, чтобы через 25 лет все спутники могли выводиться с орбиты после завершения миссии. ЕКА стремится к тому, чтобы деятельность стран в космосе не приводила к созданию нового мусора уже после 2030 года.

Хартию уже подписали 135 организаций и 16 стран: Австрия, Бельгия, Болгария, Кипр, Эстония, Германия, Литва, Люксембург, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Швеция, Великобритания, Мексика и Новая Зеландия.