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Военное обозрение

«В умелых руках вызывает трепет у противника»: Франция вооружит очередную бригаду ВСУ колёсными танками AMX-10RC

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Источник изображения: topwar.ru

Согласно подсчётам французских аналитиков, к настоящему времени Париж должен был передать Украине 56 колёсных танков AMX-10RC (за весь период поставок) по сравнению с 38 единицами, которые получили ВСУ к концу 2023 года.

Данные бронемашины состоят на вооружении 37-й бригады морской пехоты, принимавшей участие в разгромном для украинской армии наступлении в Запорожье летом 2023 году, и 155-й механизированной бригады, обученной во Франции.

Боевой дебют AMX-10RC на Украине состоялся не очень удачно из-за неправильной тактики их применения. Однако этот вопрос уже решён, и после небольшого эксплуатационного перерыва эти машины вернулись на фронт

- говорится во французской прессе.

Как указывается, теперь «проблем с тактикой» не наблюдается, так как техника применяется в качестве машины огневой поддержки или самоходки, и ценится в этой роли украинскими военными за её высокую мобильность.

Очередные партии будут переданы ВСУ по завершении обучения и оснащения второй [после 155-й] общевойсковой бригады. Главным преимуществом AMX-10RC является манёвренность и впечатляющая скорость: в умелых руках данная машина способна вызвать настоящий трепет у противника

- отмечается во французской прессе.

Пока во Франции нахваливают свои «недотанки» с алюминиевой броней, сформированная и обученная Парижем 155-я бригада прибыла на ЛБС в «разобранном виде» - различные подразделения оказались на разных фронтах. При этом, по данным украинской стороны, часть из них уже разбежалась: 1000 солдат покинули свои позиции под Покровском.

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Страны
Украина
Франция
Продукция
AMX-10RC
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