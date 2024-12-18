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Министерство обороны США заявило, что располагает информацией о том, что северокорейские военные якобы принимают участие в боевых действиях на территории приграничного района Курской области и несут там потери.

По словам представителя Пентагона генерал-майора Пэта Райдера, точные данные о масштабах потерь военнослужащих армии КНДР ожидаемо отсутствуют, однако американской стороне известно о якобы участии северокорейских военных в боестолкновениях с украинскими оккупантами в период с 9 по 15 декабря уходящего года.

Подтверждает участие северокорейских войск в боевых действиях в Курской области и ГУР МО Украины, в своей обычной манере сообщающее о «значительных потерях» среди солдат КНДР. Согласно озвученным представителями украинского ГУР данным, только за два дня боев северокорейские подразделения якобы потеряли не менее 30 человек убитыми и ранеными.

Между тем, Вашингтон несколько сдвинул свои «красные линии», заявив, что эскалацией будет, если войска КНДР зайдут на территорию Украины, тогда как ранее в Госдепе называли неприемлемой эскалацией участие северокорейских военных в боевых действиях на стороне России.

Представитель американского внешнеполитического ведомства Мэтью Миллер заявил, что северокорейские военнослужащие якобы принимают активное участие в боестолкновениях с ВСУ, отметив, что развернутые в Курской области военнослужащие армии КНДР являются законными целями для украинских военных.