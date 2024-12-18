Reuters: Индия и Япония хотят применять лазер для уничтожения мусора в космосе

Стартапы двух стран изучают возможность оснащения искусственных спутников лазерными установками

ЛОНДОН, 17 декабря. /ТАСС/. Индийский и японский стартапы изучают возможность оснащения искусственных спутников лазерными установками для уничтожения космического мусора на орбите Земли. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, индийская робототехническая компания InspeCity и японская фирма Orbital Lasers заявили, что изучают возможность применения лазеров для испарения небольших участков на поверхности мусорных обломков для остановки вращения и последующего сближения. Выпуск первых изделий запланирован после 2027 года.

Индия и Япония работают над совместной лунной миссией LUPEX (Lunar Polar Exploration Mission). Проект LUPEX был в предварительном порядке согласован еще в 2017 году. В августе 2023 года на фоне успешной высадки на Луну индийского аппарата японские СМИ сообщали, что правительство Японии намерено активизировать сотрудничество с Индией в исследовании Луны в рамках программы LUPEX. Сообщалось, что ее запуск может состоятся в 2025-2026 годах.