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ЦАМТО

С.Каракаев: группировка РВСН в составе СЯС РФ гарантированно обеспечивает решение задач ядерного сдерживания

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Сергей Каракаев
Сергей Каракаев.
Источник изображения: Коллаж Андрея Седых / vpk-news.ru (фото ИТАР-ТАСС)

ЦАМТО, 17 декабря. Сегодняшние возможности РВСН позволяют гарантированно выполнить большинство поставленных задач ядерного сдерживания, указанных в новой ядерной политике России.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" по случаю 65-летия со дня создания Ракетных войск стратегического назначения заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

По его словам, "РВСН характеризуются высокой оперативной готовностью, живучестью объектов, всепогодностью решения поставленных задач, устойчивостью и непрерывностью управления, а также сбалансированным боевым составом группировки. Ежесуточно на постах в составе дежурных сил находятся около шести тысяч человек".

С.Каракаев отметил, что "ракетная группировка сдерживания значительно укрепилась за последние пять лет вводом в боевой состав новых ракетных комплексов с уникальными характеристиками, во многом определяющими облик будущего вооружения Ракетных войск. Среди них, прежде всего ракетный комплекс "Авангард", не имеющий аналогов в мировом боевом ракетостроении. Особенно хочу отметить завершение перевооружения мобильной группировки с подвижного грунтового ракетного комплекса "Тополь" на "Ярс", что в значительной степени упростило вопросы ее эксплуатации. Важным событием в истории РВСН стало испытание в боевых условиях ракетного комплекса средней дальности "Орешник". За последние пять лет значительно повышена устойчивость системы боевого управления за счет ввода в строй новых типов командных пунктов с расширенными возможностями информационных и телекоммуникационных систем".

Отвечая на вопрос корр. "Красной звезды" о том, завершили ли РВСН перевооружение на "Авангард", С.Каракаев сообщил, что "в 2023 году РВСН завершили постановку на боевое дежурство ракетных полков, оснащенных ракетным комплексом "Авангард", введя в эксплуатацию шахтные пусковые установки под управлением унифицированных командных пунктов "Бугай".

Главное, по словам С.Каракаева, "повышена эффективность в управлении группировки, личный состав, вооружение, средства боевого управления и связи находятся в постоянной готовности к выполнению поставленных задач по обеспечению безопасности страны, создан необходимый военно-технический задел для перспективного развития войск".

С.Каракаев сообщил, что "за последние 10 лет на боевое дежурство заступил 21 ракетный полк, из них 16 – с подвижным грунтовым ракетным комплексом "Ярс". За последние пять лет в боевой состав было введено 11 ракетных полков, включая два – в Ясненской ракетной дивизии, оснащенных межконтинентальными баллистическими ракетами с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком "Авангард", и один с ракетным комплексом "Ярс" шахтного базирования в Козельске. В этот же период на дежурство заступили два ракетных полка в Юрьянской ракетной дивизии, а также полки в Бологовском и Барнаульском соединениях".

Полностью интервью командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева опубликовано в сегодняшнем номере газеты "Красная звезда".

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