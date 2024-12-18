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ЦАМТО

С.Каракаев: основной принцип развития РВСН – опережающее создание необходимого задела

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РВСН России
РВСН России.
Источник изображения: youtube.com

ЦАМТО, 17 декабря. Основной принцип развития РВСН – опережающее создание необходимого задела для гарантированного обеспечения безопасности страны.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" по случаю 65-летия со дня создания Ракетных войск стратегического назначения заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

По его словам, "превентивный подход позволяет нашим специалистам заблаговременно выявлять возможные угрозы и прогнозировать сроки их возникновения. В результате еще на этапе создания в ракетные комплексы закладываются такие технические решения, которые будут эффективны при любых вариантах развития глобальной системы противоракетной обороны США и их союзников.

С.Кааркаев отметил, что "Ракетными войсками стратегического назначения предложен ряд военно-технических мер, позволяющих в достаточной степени снизить эффективность перспективной системы противоракетной обороны США и обеспечить гарантированное выполнение поставленных задач. Данные меры связаны, прежде всего, с созданием ракетных комплексов, оснащаемых современными средствами противодействия противоракетным системам с учетом возможных характеристик будущих информационных и ударных систем ПРО. Межконтинентальные баллистические ракеты оснащаются принципиально новыми типами боевых блоков, которые практически неуязвимы. Сегодня о них знает весь мир – это гиперзвуковой блок комплекса "Авангард", конечно же, гиперзвуковое оснащение комплекса "Орешник". И это далеко не все примеры: на завершающей стадии разработки широкая линейка не менее эффективных изделий, рассказать о которых время еще не пришло".

Кроме того, по словам С.Каркаева, "предполагается продолжить развитие имеющегося научно-технического задела в направлениях маскировки и снижения заметности ракет и боевых блоков, варьирования траекторно-баллистических возможностей межконтинентальных баллистических ракет и их боевого оснащения, продолжить работы по созданию средств огневого и функционального поражения информационно-разведывательных, управляющих и ударных средств создаваемой системы противоракетной обороны".

Полностью интервью командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева опубликовано в сегодняшнем номере газеты "Красная звезда".

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