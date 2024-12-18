Андрей Белоусов назвал приоритеты Министерства обороны на следующий год и среднесрочную перспективу (часть 1)

ЦАМТО, 17 декабря. В Москве под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина 16 декабря прошло расширенное заседание Коллегии Минобороны России.

Ниже представлен доклад министра обороны РФ Андрея Белоусова в полном объеме в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Товарищ Верховный Главнокомандующий!

Уважаемые товарищи!

Дорогие гости!

Вооруженные Силы Российской Федерации в текущем году решали поставленные Верховным Главнокомандующим задачи в рамках жесткого противостояния с коллективным Западом. Которое продолжает усиливаться и нарастать.

В таких условиях деятельность Министерства обороны строится с учетом следующих ключевых факторов.

Во-первых, это ведение активных боевых действий в ходе специальной военной операции, а также выполнение отдельных задач и обеспечение военного присутствия в странах Центральной Азии и Африки, на Кавказе и в Приднестровье.

Во-вторых, это обеспечение полной готовности к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе. Включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие. Об этом говорят решения, которые были приняты на прошедшем в июле этого года саммите Североатлантического альянса. Также это находит отражение в доктринальных документах США и других стран НАТО.

Третий фактор – это стремительное развитие сквозных технологий. Таких как искусственный интеллект и обработка больших данных. Робототехника. Высокоскоростная защищенная передача данных. Межмашинное взаимодействие. Квантовые вычисления и коммуникации. Эти технологии кардинальным образом меняют характер вооруженной борьбы на всех уровнях – тактическом, оперативном и стратегическом.

В соответствии с установками Верховного Главнокомандующего в таких условиях Вооруженные Силы должны стать более гибкими и восприимчивыми к инновациям. В том числе, – к инновациям в гражданском секторе.

Четвертый фактор – это возможности экономики. Прежде всего, бюджета, которые необходимо учитывать при строительстве Вооруженных Сил.

Уже сегодня уровень расходов на национальную оборону достиг показателя в 6,3 процента ВВП, 32,5 процентов федерального бюджета. Это диктует жесткие требования к эффективности нашей работы. На это также особое внимание обращал Президент Российской Федерации.

В совокупности эти четыре фактора определяют приоритеты Министерства обороны на следующий год и среднесрочную перспективу. Это – десять основных направлений, по которым уже в 2025-м году необходимо достичь значимых результатов.

Первое направление – это обеспечение победы в специальной военной операции. Достижение целей, определенных Верховным Главнокомандующим в обращении к гражданам России накануне СВО. И в июньском выступлении перед руководящим составом Министерства иностранных дел.

В этом году российскими войсками освобождено почти 4,5 тысячи квадратных километров территории, занятой противником. Неонацисты контролируют менее одного процента территории Луганской Народной Республики и все еще 25-30 процентов Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Подорван боевой потенциал противника. Только в текущем году потери ВСУ превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. А всего, как отметил Владимир Владимирович, – составили почти один миллион человек за все время СВО. Только в курской авантюре киевской режим потерял более 40 тысяч военнослужащих.

В этом году в зоне спецоперации уничтожено свыше 58 тысяч единиц различного вооружения и техники противника. В том числе 18 тысяч – иностранного производства.

Российским высокоточным оружием нанесен значительный урон военно-промышленному комплексу Украины и связанной с ним энергетической системе. Противником во многом утрачена возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы.

Вооруженные Силы Российской Федерации прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения. В настоящее время среднесуточное продвижение войск значительно ускорилось и составляет порядка тридцати квадратных километров.

Противник вынужден перейти к обороне и задействовать оставшиеся резервы. Укомплектованность его подразделений на переднем крае не превышает 45-50 процентов.

Такой успех – огромная заслуга наших солдат и офицеров Объединенной группировки войск. Командующих группировками войск и их органов военного управления. Генерального штаба.

Хотел бы особо отметить высокие результаты в боевых действиях 1-й танковой, 2-й, 5-й, 8-й, 29-й и 51-й общевойсковых армий. Подразделений 76-й десантно-штурмовой, 98-й и 106-й воздушно-десантных дивизий. 155-й и 810-й бригад морской пехоты.

Необходимо продолжить достижение целей специальной военной операции, поставленных Верховным Главнокомандующим.

В этой связи с учетом опыта СВО перед Министерством обороны стоит ряд важнейших задач.

1. Прежде всего, обобщить и оперативно внедрить в войсках все новшества в тактике ведения боевых действий, показавшие свою эффективность.

Обеспечить применение штурмовых подразделений – малыми мобильными группами под прикрытием средств РЭБ с одновременным комплексным поражением противника. В том числе, высокоточным оружием.

Автоматизировать управление боевыми действиями и повысить информационную осведомленность командиров и органов управления. Для этого необходимо создать интегрированную информационную среду принятия решений в тактическом звене. Поручаю Главному командованию Сухопутных войск – разработать такую систему и обеспечить первый этап ее внедрения в войсках уже в следующем году.

Далее. Самым значимым прорывом в тактике действий подразделений стало массовое применение беспилотных летательных аппаратов различного назначения. Это огневое поражение противника, ведение разведки и радиоэлектронной борьбы. В настоящее время нашими войсками ежесуточно применяется более 3,5 тысяч беспилотников, и эта цифра постоянно растет.

Для подготовки расчетов БЛА, развития приемов и способов применения беспилотников и внедрения новых вооружений специально создан Центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон".

Необходимо сосредоточить усилия на улучшении тактико-технических характеристик беспилотных летательных аппаратов – в части увеличения дальности их применения, автономности и помехозащищености.

Далее. Сегодня непосредственно в войсках осуществляется огромное количество инновационных технических разработок, показывающих высокие результаты.

К примеру, эффективно показали себя в ходе боевых действий наземные робототехнические комплексы, которые осуществляют огневое поражение, разведку, минирование, подвоз боеприпасов и эвакуацию раненых. Также войсковые изобретатели постоянно улучшают характеристики БЛА, средств связи и РЭБ.

Все это позволяет сохранить тысячи жизней наших военнослужащих.

В этой связи требуется провести полную инвентаризацию таких войсковых разработок. На системной основе проводить их полигонные испытания. И организовывать серийный выпуск лучших образцов.

Поручаю заместителю министра обороны Криворучко Алексею Юрьевичу организовать эту работу.

2. Обеспечить укомплектованность Объединенной группировки войск – на уровне, обеспечивающем гарантированное выполнение боевых задач.

В этих целях совместно с регионами продолжается системная работа по комплектованию Вооруженных Сил. Только в этом году уже набрано свыше 427 тысяч военнослужащих. В среднем ежедневно заключают контракт более тысячи двухсот человек. Важно не потерять динамику этого процесса.

Хотел бы отметить, что неотъемлемой частью комплектования войск является боевая подготовка новых контрактников. Необходимо внедрять в нее новые способы действий и приемы, показавшие высокую эффективность в спецоперации. А также – синхронизировать мероприятия подготовки войск с поставками новейших средств вооруженной борьбы. Безусловно, особое внимание требуется уделять обеспеченности полков резерва – инструкторским составом, вооружением, техникой и боеприпасами.

3. Обеспечить группировки войск вооружением и техникой в объеме решаемых ими боевых задач.

В текущем году по сравнению с 2022-м годом увеличено поступление новых и модернизированных танков – в семь раз. Боевых машин пехоты и бронетранспортеров – в три раза. Беспилотных летательных аппаратов поставлено в двадцать три раза больше. Артиллерийских боеприпасов – в двадцать два.

При таких объемах срывов поставок особо востребованных видов боеприпасов, вооружения и техники – практически нет. Из 260 позиций всего по четырем продукция поставляется с задержками.

Тем не менее, для обеспечения в 2025-м и 2026-м годах устойчивости поставок вооружений, техники и боеприпасов необходимо принять ряд дополнительных мер.

Требуется в течение текущего месяца заключить контракты на поставки в 2026-м году всей номенклатуры вооружения, которая имеет цикл производства от 12-и до 16-и месяцев. А по остальной номенклатуре – заключить контракты не позднее начала второго квартала следующего года.

Перейти в соответствии с поручением Президента от лимитных цен к прозрачной формуле цены. Обеспечить заключение долгосрочных контрактов на поставку серийной продукции по фиксированным ценам.

Завершить в соответствии с Указом Президента внедрение в рамках гособоронзаказа нового гибкого механизма закупки отдельных видов вооружения и техники. Это позволит сократить срок закупок до одной-двух недель вместо нескольких месяцев.

Вынужден отметить, что принятие подзаконных актов по данному Указу Президента затянулось. Необходимо обеспечить их принятие до конца текущего года.

4. Модернизировать систему материально-технического обеспечения с учетом СВО.

В первоочередном порядке требуется обеспечить защиту арсеналов и баз ГСМ в зоне досягаемости средств поражения противника. В кратчайшие сроки уже были приняты первоочередные меры. Ликвидированы места открытого хранения, проведена маскировка, созданы мобильные огневые группы, налажена система взаимодействия с ПВО.

В дальнейшем с учетом воздействий противника необходимо пересмотреть подходы к организации баз хранения и логистики. На смену крупным базам комплексного хранения должна прийти распределенная, эшелонированная сеть складов. Соответственно изменится система логистики и способы доставки военных грузов.

В части ремонта и восстановления техники.

В текущем году в максимально сжатые сроки развернуты дополнительные ремонтные подразделения вблизи линии фронта. Помимо ремонта, они занимаются оборудованием техники средствами защиты. Всего в районах боевых действий задействовано более трехсот выездных бригад предприятий промышленности. Принятые меры позволили повысить уровень исправности вооружения и военной техники. Однако и здесь есть еще над чем работать. Необходимо обеспечить поддержание исправности на уровне не ниже 98-и процентов.

Далее. В начале СВО было много нареканий к качеству и объемам вещевого довольствия. Хотя наиболее острые проблемы в этой сфере – решены, ряд вопросов по-прежнему требует внимания.

С 2022-го года поставки вещевого имущества увеличены в два раза. В группировку передано более одного миллиона четырехсот тысяч комплектов полевого обмундирования. И более полумиллиона комплектов средств индивидуальной бронезащиты. Однако остаются вопросы по качеству поставляемой экипировки.

В этой связи разработаны новые предметы полевой формы одежды, которые предварительно получили высокую оценку в войсках. Они отличаются повышенной прочностью, функциональностью и совмещенностью со средствами индивидуальной бронезащиты. Необходимо завершить войсковые испытания этих образцов и начать поставки уже в следующем году.

Нужно отметить, что в этой области большое количество единственных поставщиков. Это требует особого внимания к качеству продукции, ценам и локализации производства. Совместно с ФСБ создана специальная комиссия, которая будет следить за соблюдением этих условий.

5. Нарастить возможности системы ПВО по защите критически важных объектов и, крайне важно, населенных пунктов.

В целом средства противовоздушной обороны в ходе СВО показали высокую эффективность.

Только в текущем году сбито 86 крылатых ракет Сторм Шэдоу и Скальп. 215 баллистических ракет АТАКАМС, 1629 реактивных снарядов Хаймарс, более 27 тысяч беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Стоит отметить положительный опыт создания системы противовоздушной обороны вокруг Москвы. Его следует учесть при построении подобных систем в других российских регионах.

Тем не менее, в данной области остается еще много нерешенных вопросов. Предметно обсудим их в закрытой части Коллегии.

Второе приоритетное направление – модернизация Вооруженных Сил в среднесрочной перспективе с учетом внешних угроз и развития технологий.

Как известно, США объявили нашу страну источником "непосредственной и постоянной угрозы". Проводят к 2030-му году модернизацию всех компонентов ядерной триады. Обновляют номенклатуру ядерных боеприпасов. Создают новые ядерные боеголовки и бомбы.

Продолжается наращивание боевых возможностей элементов американской глобальной системы противоракетной обороны США. В ноябре этого года в 165-и км от России – в польском Редзиково – открыта база ПРО США, которая позволяет при незначительных доработках ее инфраструктуры применять крылатые ракеты морского базирования "Томагавк".

Страны НАТО в этом году переходят на новую систему боевой готовности. Предусматривается развертывание у западных границ России в течение десяти суток стотысячной группировки, к исходу 30 суток – 300-тысячной, по истечению 180 суток – 800-тысячной.

Далее, в июле текущего года Вашингтон и Берлин официально заявили о размещении в 2026-м году на территории Германии американских ракет средней дальности, до 2400 километров. А в дальнейшем – о размещении гиперзвуковых ракет с подлетным временем до Москвы порядка восьми минут.

Для отражения этих угроз требуется решить ряд задач.

1. Внедрить новые подходы к формированию государственной программы вооружения.

Речь идет о выстраивании программы исходя из целевого облика Вооруженных Сил с учетом характера будущих военных конфликтов.

Как Вы, Владимир Владимирович, отметили в своем выступлении, в первую очередь, это совершенствование всех трех компонентов сил ядерного сдерживания.

В следующем году продолжим перевооружение Ракетных войск стратегического назначения на ракетный комплекс "Ярс". Примем в состав авиационных стратегических сил четыре стратегических ракетоносца Ту-160М. Обеспечим включение в состав Военно-морского флота ракетной подводной лодки стратегического назначения "Князь Пожарский".

Продолжим совершенствовать вооружение для ведения так называемых "бесконтактных" боевых действий. Будем развивать технологии создания робототехнических комплексов воздушного, наземного и морского базирования и помехозащищенных систем управления ими на основе искусственного интеллекта и технологий межмашинного взаимодействия.

Далее. Необходимо формирование единого информационного поля. Это требует развития скоростных и защищенных каналов связи. В первую очередь – космической. А также формирования единых стандартов и протоколов передачи данных автоматизированных систем управления.

Далее. Повышение эффективности поражения противника высокоточным оружием.

Необходимо в ближайшие пять лет ввести комплексы с новыми качественными характеристиками – по точности, помехозащищенности и дальности. В следующем году нужно масштабировать производство ракетного комплекса средней дальности "Орешник". И продолжить работу над другими перспективными образцами.

С учетом вышесказанного, до конца декабря текущего года планируем определиться с перечнем и объемами номенклатуры Государственной программы вооружения. И в начале следующего года – доложить параметры будущей ГПВ Верховному Главнокомандующему.

2. Создать систему перспективных исследований, ускоренной разработки и внедрения новейших образцов вооружения и техники.

Прежде всего, необходимо пересмотреть перечни научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по каждой системе вооружения с учетом развития технологий.

В следующем году – создать сеть военно-экспериментальных центров по основным научно-технологическим направлениям. Такие центры должны будут осуществлять испытания и апробацию образцов в боевых условиях, тесно взаимодействуя с промышленностью, а также обеспечивать обучение специалистов и внедрение новых изделий в войска.

Нужно наладить качественно новую систему взаимодействия с гражданским научным сообществом, производственными лабораториями. По аналогии с Национальной технологической инициативой – запустить Военную технологическую инициативу.

3. Обеспечить строительство Вооруженных Сил в соответствии с угрозами безопасности.

Необходимо завершить формирование Московского и Ленинградского военных округов – как ответ на расширение НАТО в направлении наших границ. В этой связи, уточнить численность Вооруженных Сил.

Далее. Совершенствовать организационно-штатные структуры соединений и воинских частей по мере поступления на вооружение перспективных систем вооружения.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего предлагается сформировать новый род войск – "войска беспилотных систем". При Вашем решении завершим их создание уже в третьем квартале следующего года".

(продолжение следует)