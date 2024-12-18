«Никакого сотрудничества с Россией по Арктике не будет»: Канада делает ставку на флот

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Головной корабль Harry DeWolf класса AOPS

Канада является одним из основных спонсоров войны, которую ведёт киевский режим против России. Власти страны питают иллюзии о поражении Москвы в этом конфликте, надеясь, в частности, получить взять под свой контроль ресурсы Арктики.

На протяжении более 10 лет Россия инвестировала в модернизацию своей инфраструктуры и военного потенциала в Арктике, чтобы разрабатывать ресурсы и контролировать подходы к региону

- говорится в принятом правительством Канады руководстве по Арктике.

Примечательно, что Оттава, ревниво относясь к освоению Москвой этого региона, сама все эти годы сидела сложа руки и ничего не предпринимала для развития здесь, на своей территории, судоходства и инфраструктуры.

Россия представляет собой геополитическую проблему, которая будет решаться на протяжении нескольких поколений

- отмечается в указанном документе.

При этом Оттава, имея территориальные претензии в Арктике, не собирается решать их дипломатическим путём:

Канада ясно дала понять, что после февраля 2022 года не будет никакого «нормального» сотрудничества с Россией ни в Арктическом совете, ни где-либо ещё.

Вместо конструктивного диалога с Москвой Оттава делает ставку на военное противостояние, в частности, усиливая флот новыми боевыми кораблями.

9 декабря на верфи Галифакса был спущен на воду шестой и последний патрульный корабль класса AOPS (водоизмещение 6500 т), которые строились специально для проведения арктических операций. Передача его ВМС запланирована на август 2025 года.

Мы увеличиваем присутствие и зону действия флота в Арктике, утверждая наш суверенитет в регионе

- заявили в Минобороны.

В апреле 2025 года на этой же верфи планируется развернуть строительство эсминцев класса River – всего ВМС намерены получить 15 кораблей этого типа. Также правительство собирается закупить подводные лодки, в целом ориентируясь на полное обновление состава флота.