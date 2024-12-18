Командующий РВСН: На финальной стадии разработки – широкая линейка не менее эффективных, чем «Авангард» и «Орешник», изделий

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В посвящённом Дню РВСН интервью командующий этим родом войск генерал-полковник Сергей Каракаев сделал ряд обращающих на себя особое внимание заявлений.

В беседе с репортёрами издания «Красная Звезда» генерал заявил о том, что в современной России проводились испытательные пуски межконтинентальных баллистических ракет на максимальную дальность. По словам генерала Каракаева, на планете нет такого места, куда бы не смогли долететь российские ракеты.

Командующий РВСН отметил, что современные российские МБР оснащаются новыми типами боевых блоков, которые фактически невозможно перехватить имеющимися средствами противоракетной обороны. Сергей Каракаев привёл в пример гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард», а также гиперзвуковую БРСД «Орешник», боевое испытание которой состоялось 21 ноября. Испытание проходило в формате удара по ракетостроительному предприятию Украины «Южмаш».

Генерал-полковник Каракаев добавил, что «это далеко не все примеры». По его словам, на финальной стадии разработки – широкая линейка не менее эффективных, чем «Авангард» и «Орешник», изделий, время рассказать о которых подробнее пока не пришло».

Напомним, что ранее на коллегии Минобороны России президент Владимир Путин отметил, что БРСД «Орешник» выходят на серийное производство. Украинская сторона утверждала, что промышленные мощности РФ позволяют создавать до 25 таких ракет в год. О том, какие цифры на самом деле, в России официально, по понятным причинам, не сообщается.