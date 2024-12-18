Каллас: Ликвидация двух российских военных баз будет условием для начала диалога новой сирийской власти и Евросоюза

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Евросоюз намерен убрать российские военные базы из Сирии, это будет основным условием для установления отношений с новой сирийской «властью». С таким заявлением выступила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.

Глава европейской дипломатии подтвердила, что Евросоюз намерен выстраивать диалог с новой «властью» Сирии, такое решение было принято в ходе заседания глав МИД стран Евросоюза накануне в Брюсселе. Однако для того, чтобы диалог между ЕС и сирийской «оппозицией» состоялся, нужно, чтобы новые сирийские власти проявили инициативу, избавившись от российского влияния и военных баз. Это и будет основным условием для установления сотрудничества.

Мы будем поднимать этот вопрос на встречах с руководством на разных уровнях, ряд европейских министров заявили, что отказ от «российского влияния» должен быть условием для диалога с новым руководством Сирии.

— заявила Каллас.

Таким образом, можно констатировать, что вероятность сохранения Россией двух военных баз в сирийских провинциях Латакия и Тартус уменьшается, пришедшие к власти в Сирии террористы с большой долей вероятности разменяют их на официальное признание со стороны Евросоюза и сотрудничество с Европой. На этом фоне предложение Кадырова исключить из списка террористических организаций «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ)* и побыстрее наладить отношения с новой властью Сирии уже не кажется каким-то диким.

Напомним, что статус российских военных баз в Сирии находится в подвешенном состоянии, дипломаты говорят, что работают над этим, пришедшие к власти террористы обещают во всем разобраться.

«Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ)* - запрещенная в России террористическая организация.