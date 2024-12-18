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Вестник Мордовии

Смертоносный "Торнадо-Г" - реактивный боец специальной военной операции

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Модернизированная реактивная система залпового огня "Торнадо-Г" была создана в конце 90-х годов. По всей видимости, первый ее открытый показ состоялся на I Международном военно-техническом форуме "Армия" в 2015 году.

Наследник легендарного "Града" предназначен для одиночных и залповых ударов по командным пунктам, артиллерийским позициям, живой силе и бронетехнике противника в местах его сосредоточения, во время совершения марша, при развертывании подразделений в боевое положение и непосредственно в полосе обороны.

Главное отличие от БМ-21 - установка спутниковой навигации, автоматизированной системы управления наведением и огнем. Благодаря этим нововведениям расчеты могут выполнять поставленные задачи полностью автономно. Сообщалось, что продолжительность циклов управления уменьшена в 5 раз, а возможности нанесения противнику ущерба увеличены в 2,5 раза.

В результате машины проводят значительно меньше времени на боевых позициях, существенно возросли точность и дальность.

Также внедрены новые боеприпасы, имеющие в зависимости от модификации дальность стрельбы тридцать-сорок километров. Напомним, что "Град" мог бить всего на двадцать километров.

В настоящее время "Торнадо-Г" активно применяются в ходе специальной военной операции.

Роман Катков

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