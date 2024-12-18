Белый дом: решение об ударах вглубь РФ было принято до выборов в США

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби уточнил, что такое решение приняли, "как и полагается, внутри текущей администрации"

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Белый дом в ответ на критику со стороны избранного президента США Дональда Трампа утверждает, что администрация действующего лидера Джо Байдена приняла решение об ударах американским оружием вглубь территории РФ еще до выборов главы государства.

На онлайн-брифинге для журналистов в понедельник координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби попросили прокомментировать слова Трампа о том, что этот шаг не был согласован с ним. "Я не собираюсь вступать в перепалку с избранным президентом или его командой. Могу лишь сказать, что решение по [дальнобойным ракетам] ATACMS было принято до выборов, до того, как стали известны результаты. И оно было принято, как и полагается, внутри текущей администрации", - утверждал Кирби.

При этом он пояснил, что вопрос о нанесении ударов американским оружием по территории РФ поднимался после выборов в ходе контактов между представителями администрации Байдена и членами переходной команды Трампа. По утверждению Кирби, в этих беседах представители действующей администрации "излагали стоящую за этим [решением] логику и ход мыслей". Эти контакты, во время которых обсуждаются "различные вопросы в сфере национальной безопасности", затрагивают в том числе украинский кризис, отметил Кирби. "Ни одно решение, принимаемое или принятое нами в последние недели, не должно стать для них сюрпризом", - заявил он.

Ранее в понедельник Трамп на пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида) назвал ошибочным и глупым решение администрации Байдена позволить наносить удары американским оружием вглубь территории России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что заявление Трампа об опасности ударов американскими дальнобойными ракетами ATACMS вглубь РФ полностью совпадает с позицией Москвы.

Как сообщил 21 ноября президент РФ Владимир Путин, США и их союзники по НАТО ранее заявили, что дают разрешение на применение дальнобойного высокоточного оружия, после чего американские и британские ракеты атаковали российские военные объекты в Курской и Брянской областях. Путин отметил, что в ответ на эти атаки впервые были применены новейшие российские баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении для удара по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины - заводу "Южмаш" в Днепре (ранее - Днепропетровск). Российский лидер подчеркнул, что провокационная политика Запада может повлечь для него же тяжелые последствия в случае дальнейшей эскалации конфликта.