Dragon Money запускает “Новогодний Беспредел”: праздничный марафон турниров и розыгрышей с призовым фондом 100 млн рублей

Онлайн-казино Dragon Money приглашает принять участие в праздничном марафоне турниров и розыгрышей “Новогодний Беспредел”, который пройдет с 1 декабря 2024 года по 12 января 2025 года.

На кону множество призов на общую сумму 100 млн рублей, в числе которых Porsche Panamera и BMW M4.

Подробности марафона “Новогодний Беспредел”

Призы для игроков:

Porsche Panamera (главный приз)

Турниры (общий призовой фонд — 55 млн рублей)

Ежедневные розыгрыши (денежные подарки, бесплатные ставки и билеты на общую сумму 7 млн рублей)

Эксклюзивные акции в Тelegram-канале

а также фирменный мерч, подарочные игры Plinko и Lottery и секретные сюрпризы

Призы для партнеров (арбитражников и стримеров):

BMW M4 (главный приз)

Розыгрыш подарков на сумму 14 млн рублей среди ТОП-50 партнеров

а также загадочные призы в “черных ящиках”

В проведении турниров принимают участие ведущие разработчики игрового софта:

Pragmatic Play

Endorphina

Belatra

BGaming

а также игры, разработанные Dragon Money.

Как принять участие?

Полное расписание турниров и розыгрышей доступно на официальном сайте Dragon Money. Там же можно ознакомиться с подробными правилами и условиями участия в “Новогоднем Беспределе”.

Справка: о Dragon Money

Основанное в 2017 году, Dragon Money (“Драгон Мани”) стало одним из лидеров среди лицензионных онлайн-казино СНГ. На конец 2024 года у площадки более 8 млн зарегистрированных игроков и свыше 68 млрд рублей выплат.