Dragon Money запускает “Новогодний Беспредел”: праздничный марафон турниров и розыгрышей с призовым фондом 100 млн рублей

Онлайн-казино Dragon Money приглашает принять участие в праздничном марафоне турниров и розыгрышей “Новогодний Беспредел”, который пройдет с 1 декабря 2024 года по 12 января 2025 года.
На кону множество призов на общую сумму 100 млн рублей, в числе которых Porsche Panamera и BMW M4.
Подробности марафона “Новогодний Беспредел”
Призы для игроков:
- Porsche Panamera (главный приз)
- Турниры (общий призовой фонд — 55 млн рублей)
- Ежедневные розыгрыши (денежные подарки, бесплатные ставки и билеты на общую сумму 7 млн рублей)
- Эксклюзивные акции в Тelegram-канале
- а также фирменный мерч, подарочные игры Plinko и Lottery и секретные сюрпризы
Призы для партнеров (арбитражников и стримеров):
- BMW M4 (главный приз)
- Розыгрыш подарков на сумму 14 млн рублей среди ТОП-50 партнеров
- а также загадочные призы в “черных ящиках”
В проведении турниров принимают участие ведущие разработчики игрового софта:
- Pragmatic Play
- Endorphina
- Belatra
- BGaming
- а также игры, разработанные Dragon Money.
Как принять участие?
Полное расписание турниров и розыгрышей доступно на официальном сайте Dragon Money. Там же можно ознакомиться с подробными правилами и условиями участия в “Новогоднем Беспределе”.
Справка: о Dragon Money
Основанное в 2017 году, Dragon Money (“Драгон Мани”) стало одним из лидеров среди лицензионных онлайн-казино СНГ. На конец 2024 года у площадки более 8 млн зарегистрированных игроков и свыше 68 млрд рублей выплат.