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Dragon Money запускает “Новогодний Беспредел”: праздничный марафон турниров и розыгрышей с призовым фондом 100 млн рублей

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Dragon Money Casino
Казино Dragon Money.
Источник изображения: Dragon Money

Онлайн-казино Dragon Money приглашает принять участие в праздничном марафоне турниров и розыгрышей “Новогодний Беспредел”, который пройдет с 1 декабря 2024 года по 12 января 2025 года.


На кону множество призов на общую сумму 100 млн рублей, в числе которых Porsche Panamera и BMW M4.


Подробности марафона “Новогодний Беспредел”

Призы для игроков:

  • Porsche Panamera (главный приз)
  • Турниры (общий призовой фонд — 55 млн рублей)
  • Ежедневные розыгрыши (денежные подарки, бесплатные ставки и билеты на общую сумму 7 млн рублей)
  • Эксклюзивные акции в Тelegram-канале
  • а также фирменный мерч, подарочные игры Plinko и Lottery и секретные сюрпризы

Призы для партнеров (арбитражников и стримеров):

  • BMW M4 (главный приз)
  • Розыгрыш подарков на сумму 14 млн рублей среди ТОП-50 партнеров
  • а также загадочные призы в “черных ящиках”

В проведении турниров принимают участие ведущие разработчики игрового софта:

  • Pragmatic Play
  • Endorphina
  • Belatra
  • BGaming
  • а также игры, разработанные Dragon Money.

Как принять участие?


Полное расписание турниров и розыгрышей доступно на официальном сайте Dragon Money. Там же можно ознакомиться с подробными правилами и условиями участия в “Новогоднем Беспределе”.


Справка: о Dragon Money

Основанное в 2017 году, Dragon Money (“Драгон Мани”) стало одним из лидеров среди лицензионных онлайн-казино СНГ. На конец 2024 года у площадки более 8 млн зарегистрированных игроков и свыше 68 млрд рублей выплат.

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